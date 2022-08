La Dama Velata streaming e diretta tv: dove vedere la quinta puntata

Dove vedere la quinta puntata de La dama velata in onda questa sera, domenica 28 agosto 2022, in replica? La serie TV storica vede come protagonisti Miriam Leone e Lino Guanciale e approda in prima serata, seppur in replica, su rai 1. La trama dei nuovi episodi vede Clara sospettare sempre più della criminalità di suo marito e, in preda alle allucinazioni, finisce in una clinica di salute mentale. La donna scopre così di essere stata avvelata e sospetta che anche suo marito abbia complottato per ferirla. Così prova a scappare. Ma dove seguire la quinta puntata in diretta TV e live streaming?

In TV

Come anticipato, La dama velata torna in prima serata su Rai 1 e questa sera, domenica 28 agosto 2022, alle ore 21:25 va in onda la quinta puntata. Chi vuole seguire la diretta televisiva della fiction può sintonizzarsi al tasto 1 del telecomando oppure chi dispone di un dispositivo Sky può pigiare il tasto 101. Chi vuole seguirlo invece in HD in chiaro può trovarlo al tasto 501.

La dama velata streaming

Ma non solo TV. Se vi interessa seguire la serie TV con Miriam Leone anche in diretta streaming potete accedere gratuitamente a RaiPlay, servizio messo a disposizione degli utenti Rai che funziona gratuitamente previa registrazione. Effettuando il login anche tramite Facebook o Google, potrete accedere a tutti i servizi messi a disposizione dalla piattaforma. Per seguire il live streaming de La dama velata potrete selezionare la diretta di Rai 1 tramite il menù a tendina. E c’è di più: grazie alla funzione on demand è possibile recuperare tutte le puntate che sono già state trasmesse in onda sul canale principale di Viale Mazzini e recuperarle in un secondo momento. Per gli appassionati, la Rai potrebbe mettere a disposizione anche le edizioni precedenti.