La dama velata streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata

Stasera, domenica 7 agosto 2022, alle ore 21,20 su Rai 1 torna in replica la seconda puntata de La dama velata, serie televisiva italiana trasmessa dal 17 marzo al 16 aprile del 2015 con protagonisti Miriam Leone e Lino Guanciale. Dove vedere La dama velata in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda da domenica 31 luglio 2022 alle ore 21,20 su Rai 1.

La dama velata streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming La dama velata, ma quante puntate sono previste (in replica) su Rai 1? In tutto andranno in onda sei puntate da due episodi ciascuna (12 episodi totali). La prima puntata è in programma per domenica 31 luglio 2022; l’ultima verrà trasmessa – salvo cambi di programma – domenica 4 settembre 2022. Di seguito la programmazione che, vi ricordiamo, potrebbe subire delle modifiche: