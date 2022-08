La dama velata: anticipazioni (trama e cast) della terza puntata, 14 agosto

Questa sera, domenica 14 agosto 2022, va in onda la terza puntata de La dama velata, la serie TV in replica su Rai 1 con protagonista Miriam Leone. La prima volta che la fiction è andata in onda era il 2016. Scopriamo quali sono le anticipazioni della puntata in onda stasera 14 agosto 2022.

Anticipazioni: trama e cast della terza puntata

La prima puntata de La dama velata in onda stasera si intitola Aurora. Nonostante gli sforzi di Adelaide, Clara riesce ugualmente a portare a termine la gravidanza diventando mamma di una bambina che al momento della nascita prende il nome di Aurora. Anche Anita è incinta, ma la sua è una gravidanza nata da un abuso da parte di Cornelio. A quel punto Clara parla con Matteo e lo convince a sposare Anita in modo da riconoscere il bambino come suo tutelando entrambi. A Palazzo Grandi Clara ha ancora difficoltà di convivenza con Guido, mentre la salute di Vittorio si aggrava giorno dopo giorno.

La seconda puntata si intitola La tela del ragno e parte con la morte di Vittorio. Dal testamento emerge che l’erede è Aurora e sua madre Clara dovrà amministrarne il patrimonio finché la piccola non sarà cresciuta. Guido intanto deve gestire le minacce di Gerard. Cornelio e Adelaide vogliono avere quello che spetta loro anche se il testamento dice diversamente e quindi puntano a dividere Clara e Guido.

La dama velata streaming e TV

Dove vedere la terza puntata de La dama velata in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda da domenica 14 agosto 2022 alle ore 21,20 su Rai 1. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.