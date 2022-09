La Dama Velata: anticipazioni (trama e cast) della sesta e ultima puntata

La Dama Velata: anticipazioni (trama e cast) dell’ultima puntata

Questa sera, domenica 4 settembre 2022, va in onda la sesta e ultima puntata de La dama velata, la serie TV con protagonista Miriam Leone di ritorno in replica su Rai 1. Ma quali sono le anticipazioni della nuova puntata? Cosa succederà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni: trama e cast della sesta e ultima puntata

Qualcuno di misterioso ha attentato alla vita di Clara, colpendola alla testa. La donna cade nel fiume e viene soccorsa e trasportata in un convento, mentre tutti credono che sia morta dopo avere ritrovato le sue scarpe. Lei intanto organizza un piano per scoprire chi le ha teso un attentato. Nascondendo il suo volto sotto una veletta nera si fa passare per Emilia di Sant’Ubert e riesce a farsi assumere come dama di compagnia da Matilde. Dopo essersi introdotta a Palazzo scoprirà che è stata proprio Adelaide ad avvelenarla e si vendicherà facendo finta di essere un fantasma. A rischiare grosso sarà Guido. Il marito di Clara è una vittima o un carnefice? L’uomo verrà arrestato poiché ritenuto responsabile degli omicidi della prima moglie Amelie e dell’amico Ludovico. La sua posizione si aggrava ulteriormente quando viene ritrovata una lettera in cui la contessa lo accusa di avere pianificato la sua morte. Il rischio è che venga giustiziato. La protagonista della fiction, interpretata da Miriam Leone, alla fine riuscirà a scoprire qual è la verità sul marito e chi è stato a tentare di ucciderla. Anche le sue origini verranno finalmente alla luce: cosa è successo alla sua famiglia? Una clamorosa rivelazione è ancora da scoprire in questa sesta e ultima puntata.

La dama velata streaming e TV

Dove vedere la sesta e ultima puntata de La dama velata in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda da domenica 14 agosto 2022 alle ore 21,20 su Rai 1. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. E c’è di più: se vi interessa recuperare gli episodi in un secondo momento potete farlo grazie alla funzione on demand della piattaforma.