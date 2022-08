La Dama Velata: anticipazioni (trama e cast) della quinta puntata

Questa sera, domenica 28 agosto 2022, va in onda la quinta puntata de La dama velata, la serie TV con protagonista Miriam Leone di ritorno in replica su Rai 1. Ma quali sono le anticipazioni della nuova puntata? Cosa succederà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni: trama e cast della quinta puntata

Secondo le anticipazioni, la quinta puntata de La dama velata è composta da due episodi: il nono e il decimo. Partiamo dalla trama del nono episodio che apre la puntata. Si intitola Il seme della follia e vede Clara intimorita. Crede infatti che il marito Guido sia coinvolto nell’omicidio di Ludovico. Ma quando nota la reazione del marito alla scoperta della morte, cambia idea, perché Guido sembra davvero sconvolto dall’accaduto. Intanto le proteste dei contadini proseguono e Matteo non ha modo di parlare con Clara. Guido nel frattempo è sempre più in difficoltà e deve chiedere un ennesimo prestito alla Baronessa. Clara, sempre più isolata, inizia a soffrire di allucinazioni. Il secondo episodio in onda questa sera si intitola Lettera d’addio e vede Clara ricoverata in una clinica di salute mentale. A quel punto scopre di essere vittima di avvelenamento e dà la colpa ad Adelaide, Cornelio e anche Guido. Prova a scappare e di raggiungere Matteo, ma viene inseguita e colpita.

La dama velata streaming e TV

Dove vedere la quinta puntata de La dama velata in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda da domenica 14 agosto 2022 alle ore 21,20 su Rai 1. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. E c’è di più: se vi interessa recuperare gli episodi in un secondo momento potete farlo grazie alla funzione on demand della piattaforma.