La dama velata: anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata, 21 agosto

Questa sera, domenica 21 agosto 2022, va in onda la quarta puntata de La dama velata. La fiction è andata in onda per la prima volta nel 2015 ed è stata riproposta in casa Rai durante il periodo estivo. La protagonista è Miriam Leone. Di cosa parlerà la quarta puntata in replica? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni quarta puntata: trama e cast della replica

La quarta puntata è composta da due episodi. Il primo si intitola Un nuovo inizio e racconta di Guido che torna da Bruges con un finanziamento da parte della baronessa che però non risulterà così proficuo come credeva per via di una clausola. Ma Guido preferisce tacere quel dettaglio e non lo rivela neppure al suo socio. Intanto la situazione con Clara sembra essersi appianata, ma è soltanto momentaneo. Adelaide e Cornelio trovano un modo per metterli l’uno contro l’altro con una serie di menzogne che spingono Clara a credere che Guido la stia tradendo con la baronessa. Il secondo episodio de La dama velata si intitola Atroci sospetti. Clara continua a credere che Guido la stia tradendo, così lo affronta ma lui la convince che non è così. Clara gli crede, anche se parzialmente. Intanto assumono una baby sitter, sempre manovrata da Adelaide che ne sceglie una che possa manipolare. Clara capisce sin da subito che qualcosa non va, ma Guido le dice di non preoccuparsi. E così inizia un lento declino fisico di Clara, provata dai maltrattamenti del marito e anche dal veleno che Adelaide inserisce con costanza nel suo latte.

La dama velata streaming e TV

Dove vedere la quarta puntata de La dama velata in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda da domenica 14 agosto 2022 alle ore 21,20 su Rai 1. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. E c’è di più: se vi interessa recuperare gli episodi in un secondo momento potete farlo grazie alla funzione on demand della piattaforma.