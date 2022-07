La croce e la svastica: anticipazioni, ospiti e streaming del documentario su Pio XII su Rai 3

Questa sera, giovedì 14 luglio 2022, va in onda La croce e la svastica, il documentario su Pio XII. L’appuntamento è previsto in prima serata su Rai 3 ed è un’inchiesta di Rai documentari sulla persecuzione e deportazione di oltre 2800 cristiani da parte dei nazisti nel campo di Dachau. Di seguito vediamo le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Sono trascorsi 77 anni dal crollo del Reich, eppure Rai indaga sugli orrori e le ragioni che hanno portato ad una simile tragedia. Il documentario in onda su Rai 3 è stato girato in diversi paesi tra cui Italia, Germania, Francia, Polonia e Città del Vaticano. Diretto da Giorgio Treves, il documentario raccoglie le testimonianze di alcuni sopravvissuti e ricostruisce gli eventi storici per fare chiarezza, anche grazie ai rapporti della chiesa cattolica, protestante e il nazional socialismo. Oltre a sei milioni di ebrei, Hilter ha deportato nei campi di concentramento anche tantissimi cattolici, protestanti, ortodossi e testimoni di Geova. Il regista parte dagli achivi segreti del Vaticano alla ricerca di una risposta. Tra le testimonianze raccolte spica quella di Simone Liebster e di Emma Bauer che raccontano del tragico destino degli Ortodossi e dei Testimoni di Geova. Al documentario hanno partecipato anche Margherita Buy, Massimo De Rossi e Stefano Dionisi.

La croce e la svastica streaming e TV

Dove vedere La croce e la svastica in diretta TV e live streaming? Il documentario come già anticipato va in onda giovedì 14 luglio 2022 in prima serata e in prima TV su Rai 3. Per seguire l’evento in diretta è necessario sintonizzarsi al tasto 3 del telecomando oppure al tasto 503 per l’HD. Chi invece vuole seguire il docufilm in live streaming può farlo tramite RaiPlay, piattaforma gratuita previa registrazione che funziona sia via desktop che via app.