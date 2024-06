La coppia della porta accanto: trama, cast, quante puntate e streaming della miniserie tv

Mercoledì 5 e giovedì 6 giugno 2024 alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda La coppia della porta accanto, una miniserie thriller in prima visione per la regia di Dries Vos, con Eleanor Tomlinson, Sam Heaughan, Alfred Enoch, Hugh Dennis, Jessica De Gouw. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Evie e Pete, giovani e brillanti, lei insegnante e lui giornalista, si trasferiscono in una bella casa in un’esclusiva periferia, pronti ad allargare la loro famiglia: aspettano un bambino. Nel quartiere elegante dove sono andati a vivere sono accolti con entusiasmo dai vicini di casa: Danny e Becka, un poliziotto e una maestra di yoga con un figlio, entrambi belli, seduttivi e trasgressivi. La perdita del figlio tanto voluto si rivela per Evie un colpo duro da cui esce trasformata dal dolore fino a diventare insolitamente spericolata. L’amicizia tra le due coppie si trasforma gradualmente in un gioco di seduzione e attrazione sessuale e, prima che se ne rendano conto, le cose escono fuori dal loro controllo. L’amicizia si trasforma in una spirale intricata di passione che culminerà in una vendetta. un thriller psicologico che interroga il desiderio.

La coppia della porta accanto: il cast

Abbiamo visto La coppia della porta accanto, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori:

Sam Heughan

Alfred Enoch

Eleanor Tomlinson

Jessica De Gouw

Hugh Dennis

Janine Duvitski

Joel Morris

Kate Robbins

Ioanna Kimbook

Daniel Bell

Deirdre Mullins

Anastasia Hille

Andrew Woodall

Quante puntate

Quante puntate sono previste per La coppia della porta accanto su Rai 2? In tutto andranno in onda due puntate: mercoledì 5 giugno 2024 e giovedì 6 giugno 2024. Entrambe andranno in onda a partire dalle ore 21,20.

Streaming e tv

Dove vedere La coppia della porta accanto in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda mercoledì 5 e giovedì 6 giugno 2024 alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.