La conferenza: trama e streaming del film

Stasera, sabato 29 gennaio 2022, in occasione degli 80 anni della storica Conferenza di Wannsee, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda La Conferenza, film che ripercorre quanto allora avvenuto. Era il 20 gennaio 1942 quando in una villa a Wannsee si riunirono i principali rappresentanti del regime nazista. Dovevano discutere della “soluzione finale della questione ebraica”. Ovvero, dell’organizzazione del massacro sistematico di 11 milioni di ebrei in tutta Europa.

Trama

Il verbale della Conferenza di Wannsee del 20 gennaio 1942 è considerato uno dei documenti chiave della Shoah. È una delle prove più scioccanti per capire la natura sistematica dei crimini contro l’umanità commessi dai nazisti. I documenti costituiscono la base del film La Conferenza. Quel giorno, a Wannsee, sulle rive del lago a sud di Berlino, si riunirono 15 rappresentanti delle SS, dell’NSDAP e della burocrazia ministeriale. Per cosa? Per organizzare il genocidio della popolazione ebraica europea. Il verbale della conferenza venne redatto da Adolf Eichmann. 15 uomini, appartenenti alla fascia medio alta dell’élite tedesca, pianificarono nel dettaglio nel corso di un’ora e mezza l’omicidio di massa di 11 milioni di ebrei. Discussero di come eliminare uomini come loro, come se fosse un atto di normale amministrazione. Non si tratta di un documentario ma della ricostruzione dei dialoghi che i 15 ebbero quel maledetto 20 gennaio. Le loro conversazioni sono all’insegna di un linguaggio disumano e burocratico, vertendo sulle competenze e sulle responsabilità di chi doveva fare cosa. Nessun dubbio o nessun rimpianto nel mettere in atto la soluzione finale.

Streaming e tv

Dove vedere La conferenza in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 29 gennaio 2022 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.