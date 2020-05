La compagnia del cigno, le anticipazioni della seconda puntata in replica su Rai 2

Questa sera, mercoledì 6 maggio 2020, in prima serata su Rai 2 va in onda la seconda puntata, in replica, de La compagnia del cigno, fiction amatissima dal pubblico della rete di Viale Mazzini. Per la regia di Ivan Cotroneo, la serie è stata trasmessa per al prima volta su Rai 1 a gennaio 2019, ma dopo un anno viene riproposta al pubblico alle prese con l’emergenza Coronavirus. La serie, di genere musicale, vede protagonisti Alessio Boni, Anna Valle, Stefano Dionisi e tanti altri volti noti della tv.

La compagnia del cigno racconta la storia di sette ragazzi, sette musicisti che tra i 15 e i 18 anni frequentano il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. All’inizio, i ragazzi suonano individualmente, ma saranno poi costretti ad esercitarsi insieme dal maestro d’orchestra Luca Marioni, soprannominato “il bastardo” e dovranno accogliere un nuovo studente, Matteo, che viene da Amatrice. Tra i ragazzi nascerà un’amicizia che li porterà a fondare il patto della Compagnia del Cigno, in onore di Giuseppe Verdi che era soprannominato il Cigno di Busseto. Vediamo quali sono le anticipazioni della prima puntata, in onda mercoledì 6 maggio 2020 in prima serata su Rai 2.

La seconda puntata si divide in due episodi, il terzo e il quarto. Nel terzo vediamo gli alunni alle prese con le prove del concerto temere l’arrivo del celebre maestro Ruggero Fiore a dirigere l’orchestra. Il suo prestigio porterà Marinoni ad esigere un grande impegno durante le prove, tanto che diventerà molto più severo con i ragazzi, che saranno dunque costretti a lasciar perdere tutte le altre lezioni per dedicarsi mente e corpo all’esercizio. Questo porterà Barbara ad avere gravi problemi, e non solo: la tensione per l’esecuzione di brani da solisti e la severità rude di Marinoni porteranno i nervi di tutti al limite del tracollo.

Nel quarto episodio, invece, vediamo il padre di Giacomo prendere di petto questa situazione e denunciare Marinoni; chiederà anche una misura restrittiva per non farlo più avvicinare all’ex allievo. Barbara, invece, entrerà in una profonda crisi per essere stata estromessa dalla compagnia, sorpresa dal maestro a studiare per il liceo. La giovane cercherà di prendere ancora di più le distanze dal gruppo uscendo dalla chat della compagnia, mentre nel frattempo Marinoni si vendicherà dopo quello che è accaduto a sua figlia.

Dove vedere lo show? Come detto, la fiction va in onda in chiaro, gratis, su Rai 2 (canale 2 o 502 del vostro telecomando – 102 su Sky). Sarà possibile seguire la puntata di stasera anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Appuntamento dunque a stasera, mercoledì 6 maggio 2020, alle ore 21,20. Buona visione!

