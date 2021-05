La Compagnia del Cigno 3 si farà? Le anticipazioni sulla terza stagione

La Compagnia del Cigno 3 si farà? Al momento non ci sono risposte certe su una possibile terza stagione della serie tv in onda su Rai 1 (oggi – 16 maggio -, il finale della seconda stagione). A rompere il silenzio è stato però il regista, autore e sceneggiatore Ivan Cotroneo che, insieme a Monica Rametta, ha dato vita alla fiction. In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni Cotroneo si è spinto in avanti nel tempo facendo le sue previsioni su una possibile terza stagione de La compagnia del Cigno, proprio in prossimità della partenza della seconda: “È una storia corale e io e Monica riteniamo che quello della musica classica sia un mondo meraviglioso con ancora tante storie da raccontare”. Parole arrivare prima del successo di ascolti della seconda stagione…

Streaming e tv

Dove vedere o rivedere La compagnia del cigno 2 in tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda dall’11 aprile 2021 alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile rivedere tutti gli episodi grazie alla funzione on demand.