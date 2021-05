La compagnia del Cigno 2: cosa è successo nella quinta puntata, il riassunto

Cosa è successo nella quinta puntata de La compagnia del Cigno 2, la seconda stagione della fortunata fiction di Rai 1? Nel primo episodio, dal titolo “Segreti e menzogne”, il tragico evento che ha coinvolto il Maestro Kayà ha gettato delle ombre sul Conservatorio. L’Ispettrice Modiano, che si è occupata del caso, sospetta subito di Luca Marioni. Questo fatto ha portato i ragazzi della compagnia a tornare a essere compatti come un tempo. Nonostante siano rimasti sconvolti, sono stati tutti pronti a difendere Luca Marioni e a trovare il modo di dimostrare la sua innocenza.

Cosa è successo nel secondo episodio della quinta puntata de La compagnia del Cigno 2, dal titolo “Lo strappo”, i musicisti della Compagnia hanno dovuto affrontare le conseguenze dolorose che l’amore a volte riserva. Robbo, infatti, dovrà ha dovuto fare i conti con la sua infatuazione per Natasha. Rosario, invece, è sempre più sofferente per la relazione con Anna, che ha continuato ad incontrare ostacoli. Barbara ha chiesto aiuto ai Maestri e grazie al loro intervento, è riuscita a trovare il coraggio e la forza per sfuggire a Lorenzo e al suo tentativo di manipolarla.

Streaming, tv e repliche

