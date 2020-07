La casa stregata: trama, cast, trailer e streaming del film su Rete 4

Questa sera, 2 luglio 2020, in prima serata su Rete 4 va in onda La casa stregata, film del 1982 per la regia di Bruno Corbucci con protagonisti Renato Pozzetto e Gloria Guida.

Ma vediamo qui di seguito tutto quello che c’è da sapere sul film: dalla trama al cast, dal trailer a come vederlo in diretta tv o in streaming.

La casa stregata film: trama

Il ragionier Giorgio Allegri, bancario milanese, è innamorato della dolce e bella fidanzata Candida. Dopo essersi trasferito a Roma per lavoro, Giorgio comincia la difficile ricerca di un appartamento in grado di ospitare lui, la fidanzata, la suocera Anastasia ed il suo alano Gaetano. La ricerca di Giorgio si conclude quando per caso un misterioso individuo, Omar detto il Saraceno, gli offre la possibilità di abitare una bellissima villa sulla via Appia a un canone particolarmente basso.

La villa trovata da Giorgio è però “stregata”: mille anni prima due innamorati, Giorgiovat e Candizza, sorpresi dalla madre di lei Anastasias, furono trasformati in statue di sale. Per rompere l’incantesimo Candida dovrà restare illibata fino alla prima notte di luna piena, momento dal quale inizierà il millesimo anno dall’incantesimo. Omar, in realtà, è lo spirito di un guerriero arabo servitore di Giorgiovat che, tra gli improperi e le resistenze di Giorgio e la perplessità di Candida, cercherà di fare in modo che i due innamorati non abbiano rapporti antecedenti la prima notte di luna piena anche con l’aiuto di Gaetano, della cui anima si impossessa. Dopo molti guai giunge la fatidica notte e i due ragazzi ormai sposati potranno finalmente sciogliere l’incantesimo venendo ricompensati da una pioggia di monete d’oro ed essere ricchi e felici.

La casa stregata film: cast

Abbiamo visto la trama del film La casa stregata, ma qual è il cast del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Renato Pozzetto – Giorgio Allegri

Gloria Guida – Candida Melengo

Yorgo Voyagis – fantasma Omar

Lia Zoppelli – Anastasia

Angelo Pellegrino – giardiniere Elpidio

Leo Gavero – direttore della banca

Franco Diogene – il proprietario della casa fatiscente

Vittorio Ripamonti – Don Alvino

Nicola Morelli – Albani

Bruno Corbucci – veterinario

Marilda Donà – cameriera Lucia

Fernando Cerulli – agente immobiliare

Aldo Ralli – collega di Allegri

Rita Forzano – collega di Allegri

Angelo Nicotra – collega di Allegri

Tony Scarf – rapinatore

Mario Donatone – portiere dell’albergo

Mimmo Poli – cliente della banca

La casa stregata film: trailer

Ecco il trailer del film:

La casa stregata film: diretta tv e streaming

Dove vedere La casa stregata in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 2 luglio 2020 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

