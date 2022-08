La casa nella palude: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema Uno

Questa sera, domenica 21 agosto 2022, va in onda La casa nella palude su Sky Cinema Uno. Il film è un thriller dalle sfumature horror uscito recentemente nel 2021. Alla regia c’è Alex McAulay, che ha anche lavorato alla sceneggiatura. Scopriamo qual è la trama e chi fa parte del cast.

Trama

Partiamo prima dalla trama del film. La casa nella palude racconta di una coppia problematica che cerca di riparare la frattura tra coniugi per amore della propria famiglia e della figlia adolescente. Così scelgono di concedersi una vacanza lontana dalla solita routine e scelgono come destinazione una casa ben isolata in una baita di montagna della Louisiana. L’idea di Jessica e John è di ripristinare l’equilibrio famigliare. Ma quella partita come una buona idea per rinsaldare la famiglia si tramuta in una disavventura horror. Durante il loro soggiorno nella baita, qualcuno bussa alla porta. Si tratta di visitatori inaspettati che fanno breccia nei loro segreti di famiglia e lentamente anche quel precario equilibrio si sgretola.

La casa nella palude: il cast del film

Ora che abbiamo visto la trama, passiamo invece al cast. Si tratta di un film americano. Ecco l’elenco di attori e personaggi de La casa nella palude:

Angela Sarafyan: Jessica Chambers

Paul Schneider: John Chambers

Lia McHugh: Anna Chambers

Jacob Lofland: Isaac

Doug Van Liew: nonno

Lauren Richards: Vivienne Ballard

Rhonda Johnson Dents: vice sceriffo Torres

Streaming e TV

Dove vedere La casa nella palude in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 21 agosto 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) e ancora meglio su Sky Cinema 4K alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.