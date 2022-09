La casa delle stelle: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 3

Questa sera, giovedì 15 settembre 2022, alle ore 21.20 su Rai 3 va in onda in prima visione il film La casa delle stelle, pellicola argentina del 2019 diretta da Juan Josè Campanella. Tra i protagonisti troviamo Graciela Borges, Oscar Martínez, Luis Brandoni, Marcos Mundstock, Clara Lago. Il titolo originale è El cuento de las comadrejas. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere in streaming La casa delle stelle? Ecco tutte le informazioni.

Trama

Una bella stella dell’epoca d’oro del cinema, un attore vicino al tramonto della sua vita, un brillante sceneggiatore e un talentuoso regista vivono insieme in una villa dove hanno creato un ambiente insolito. L’arrivo di una giovane coppia che cerca di convincere l’attrice a vendere la casa, costringerà gli altri abitanti a usare tutte le loro capacità per impedirlo.

La casa delle stelle: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film stasera su Rai 3? Troviamo attori celebri come Graciela Borges, Oscar Martínez, Luis Brandoni, Marcos Mundstock, Clara Lago.

Streaming e tv

Come vedere il film La casa delle stelle in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – giovedì 15 settembre 2022 – a partire dalle 21,20 su Rai 3. La rete di viale Mazzini è disponibile in chiaro (gratuitamente) al tasto 3 del telecomando del digitale terrestre o anche al tasto 103 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile invece al tasto 103 del decoder.