La canzone della vita: la trama del film su Rai 1

Qual è la trama di Danny Collins – La canzone della vita? Il film, tratto da una storia vera, è uscito nel 2015. Si tratta di una commedia dal tocco drammatico diretta da Dan Fogelman e con protagonista Al Pacino, che interpreta una star ormai in tarda età che vuole rimediare ai suoi errori di gioventù. Il cast pullula di grandi nomi del cinema come Jennifer Garner che interpreta Samantha Leigh Donnelly. Ma qual è la trama del film, che va in onda martedì 12 luglio 2022 in prima serata su Rai 1? Scopriamolo insieme.

Trama

La storia raccontata ne La canzone della vita è tratta da quella vera di Steve Tilston, che è un cantante folk. Il protagonista è Danny Collins, che ha ormai superato la soglia dei 60 ma si sente ancora giovane e grintoso al punto che non rinuncia ad una vita fatta di trasgressioni ed eccessi. Ha una fidanzata più giovane e, nonostante i bei tempi di una volta sono più che andati, Danny continua ad esibirsi per il suo pubblico molto più ristretto rispetto a tanti anni prima. Il protagonista non è soddisfatto della sua vita né della sua carriera, anche per questo ripropone i vecchi tormentoni ad un pubblico poco esigente che non crea problemi.

Ma, quando arriva il suo compleanno, Danny riceve un regalo speciale da parte del suo manager Frank Grubman, che gli fornisce una lettera di risposta da parte di John Lennon. 40 anni prima, Danny gli aveva presentato le sue canzoni, ma non aveva mai ricevuto la risposta. A distanza di anni, quella lettera è finalmente arrivata nelle sue mani e Danny, leggendo quelle parole, ritrova la voglia di mettersi in gioco e di porre rimedio ai danni del passato, come ad esempio ritrovare il figlio abbandonato, Tom.

La canzone della vita streaming e TV

Dove vedere La canzone della vita in diretta TV e live streaming? Il film come già detto va in onda questa sera, martedì 12 luglio 2022, su Rai 1. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 1 del telecomando oppure tasto 501 per l’HD. Chi invece vuole seguire La canzone della vita in live streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a RaiPlay. Una volta effettuato il login sarà possibile scegliere il canale in diretta da seguire sia via desktop che tramite app.