La canzone della vita: la storia vera da cui è tratto il film

Questa sera – martedì 12 luglio 2022 – va in onda La canzone della vita su Rai 1. Si tratta di un film con protagonista Al Pacino uscito nel 2015 e diretto da Dan Fogelman. La storia racconta di Danny Collins, che durante la gioventù ha raggiunto la fama come cantante. Ora che ha superato la soglia dei 60 anni, Danny è insoddisfatto della sua carriera per cui si limita a fare il minimo indispensabile ma senza rinunciare ad alcol e droghe. La trama e il protagonista si ispirano ad una storia realmente accaduta, quella di Steve Tilston.

La storia vera: chi è il vero Danny Collins

La canzone della vita è tratta dalla storia vera di Steve Tilston. Esattamente come Danny Collins, il protagonista del film, anche Steve ha ricevuto una lettera di risposta da parte di John Lennon. Cantautore e chitarrista folk inglese, ha raggiunto la notorietà negli anni ’70 ma ha iniziato a suonare che era appena un adolescente. Nonostante la fama, in un’intervista Steve dichiarò che secondo lui fama e ricchezza avrebbero potuto avere un impatto negativo sulla sua arte. John Lennon lesse quella dichiarazione e pensò bene di scrivergli una lettera di risposta. Purtroppo quella lettera è arrivata a destinazione troppo tardi, circa 40 anni dopo. In quelle righe, John Lennon gli diceva che “essere ricchi non fa cambiare le tue esperienze o il modo in cui pensi. Non farti angosciare dai soldi, dal cibo, ma focalizzati su tutte le altre esperienze: dalle emozioni alle relazioni, e così via”.

La canzone della vita streaming e TV

Dove vedere La canzone della vita in diretta TV e live streaming? Il film come già detto va in onda questa sera, martedì 12 luglio 2022, su Rai 1. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 1 del telecomando oppure tasto 501 per l’HD. Chi invece vuole seguire La canzone della vita in live streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a RaiPlay. Una volta effettuato il login sarà possibile scegliere il canale in diretta da seguire sia via desktop che tramite app.