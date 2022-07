La canzone della vita, la storia vera di Steve Tilston: chi è

Chi è Steve Tilston, il cantante inglese che ha ispirato il film La canzone della vita? La pellicola va in onda in prima serata martedì 12 luglio 2022 e racconta la storia di Danny Collins, interpretato da Al Pacino. Danny, esattamente come Steve Tilston, è un cantante folk che ha raggiunto la notorietà tempo addietro. Ma, arrivato a 60 anni, non è più soddisfatto della sua carriera e sembra aver perso l’entusiasmo. Un giorno riceve una lettera da parte di John Lennon in ritardo di quasi 40 anni e quelle parole riaccendono il suo interruttore. Il film, diretto da Dan Fogelman, è uscito nel 2015. Scopriamo chi è Steve Tilston.

Chi è Steve Tilston

Nato il 26 marzo 1950, Steve Tilston è un cantautore e chitarrista folk del panorama musicale inglese che ha raggiunto grande notorietà negli anni ’70. Eppure ha iniziato a bazzicare nell’ambiente musicale già durante l’adolescenza e negli anni si è accorto di quanto fosse difficile essere un artista. In un’intervista, il giovane Steve che all’epoca aveva solo 21 anni espresse le sue incertezze verso il mondo musicale, convinto che fama e denaro avrebbero potuto danneggiare il suo modo di fare e vivere la musica. Quell’intervista catturò l’attenzione di John Lennon, che decise di scrivergli una lettera di incoraggiamento. Ma, a causa dei fan dei Beatles, quella lettera non fu mai consegnata al destinatario. Fu intercettata e conservata come oggetto da collezione. A distanza di 34 anni, quella lettera è finalmente giunta nelle mani di Steve Tilston, anche se ormai troppo tardi. In quelle righe, John Lennon gli faceva i complimenti e spiegava perché non avrebbe dovuto concentrarsi su fama e denaro, bensì sulle emozioni positive. Inoltre gli aveva lasciato il suo numero di telefono ed un invito ad incontrarsi con Yoko.

La canzone della vita streaming e TV

