La canzone della vita: trama, cast, streaming, storia vera

Questa sera, martedì 12 luglio 2022, va in onda su Rai 1 La canzone della vita – Dally Collins, un film del 2015 diretto da Dan Fogelman. A rendere prezioso questo film è la scelta del protagonista ricaduta su Al Pacino. Di seguito vediamo qual è la trama e chi fa parte del cast.

Trama e storia vera

La storia racconta di Danny Collins, un uomo anziano con un passato famoso alle spalle. È stato un cantante celebre, ma l’alcol e la droga l’hanno consumato e adesso si accontenta di riproporre i suoi successi ad un pubblico poco esigente. Anche se all’apparenza tutto sembra scorrere per il verso giusto, Danny non è soddisfatto della sua vita. Ha una donna più giovane che lo ama, anzi lo venera, e un pubblico a cui rivolgersi. Il giorno del suo compleanno il suo manager lo sorprende con un regalo in ritardo di 40 anni circa. Si tratta di una lettera scritta da John Lennon, che all’epoca aveva ascoltato le sue canzoni. Quelle parole hanno il potere di risvegliarlo dal suo torpore e l’uomo ritrova la forza di rimettersi in gioco e risolvere tutti i punti lasciati in sospeso nella sua vita, a partire dal figlio che tanti anni prima ha abbandonato. Si tratta di una stori vera, poiché si ispira al cantante folk Steve Tilston.

La canzone della vita: il cast del film

Chi fa parte del cast de La canzone della vita? Come già anticipato, il film racconta la storia di Danny Collins che ha le fattezze di Al Pacino. Nel cast sono presenti altri grandi attori del cinema americano. Scopriamo attori e i relativi personaggi:

Al Pacino: Danny Collins

Annette Bening: Mary Sinclair

Jennifer Garner: Samantha Leigh Donnelly

Bobby Cannavale: Tom Donnelly

Christopher Plummer: Frank Grubman

Nick Offerman: Guy DeLoach

Josh Peck: Nicky Ernst

Katarina Čas: Sophie

Melissa Benoist: Jamie

Giselle Eisenberg: Hope Donnelly

Michael Patrick McGill: Steve

Scott Lawrence: dott. Ryan Kurtz

Eric Michael Roy: Danny Collins giovane

Streaming e TV

Dove vedere La canzone della vita in diretta TV e live streaming? Il film come già detto va in onda questa sera, martedì 12 luglio 2022, su Rai 1. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 1 del telecomando oppure tasto 501 per l’HD. Chi invece vuole seguire La canzone della vita in live streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a RaiPlay. Una volta effettuato il login sarà possibile scegliere il canale in diretta da seguire sia via desktop che tramite app.