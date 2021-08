La campionessa: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 30 agosto 2021, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda La campionessa, film di genere Drammatico del 2019 diretto da Rachel Griffiths con Teresa Palmer e Sam Neill prodotto in Australia. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Michelle Payne sin da bambina sogna l’impossibile: vincere la Melbourne Cup, la corsa di cavalli più prestigiosa dell’Australia. Michelle è la più giovane di 10 figli, cresciuta dal padre Paddy e per inseguire il suo sogno di diventare una fantina è disposta a tutto. Una tragedia familiare e una brutta caduta rischiano però di stroncarle la carriera e la vita. Sarà grazie all’aiuto del suo amorevole padre e del fratello Steve che Michelle non si arrenderà e contro tutto e tutti monterà nuovamente a cavallo, questa volta sul celebre Prince of Penzance. Insieme supereranno ostacoli insormontabili nel tentativo di gareggiare alla Melbourne Cup del 2015. Il resto… è storia.

La campionessa: il cast del film

Abbiamo visto la trama de La campionessa, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Teresa Palmer: Michelle Payne

Sam Neill: Paddy Payne

Sullivan Stapleton: Darren Weir

Sophia Forrest: Cathy Payne

Henry Nixon: Andrew Payne

Aaron Glenane: Patrick Payne

Genevieve Morris: Joan Sadler

Zara Zoe: Maree Payne

Charles Russell: Young Andrew Payne

Justine Jones

Streaming e tv

Dove vedere La campionessa in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 30 agosto 2021 – alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.