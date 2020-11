La bella e la bestia, il film del 2014: trama, cast e streaming

Su Italia 1 sabato 28 novembre 2020 arriva in prima serata il film La bella e la bestia, la trasposizione in live action del 2014 diretta da Christopher Gans, un film francese che racconta in chiave più dark la favola de La bella e la bestia con protagonisti Vincent Cassel e Lea Seydoux. Il film è stato premiato con un Cesar nel 2015 per la migliore scenografia. Ma di cosa parla? Qual è la trama? E chi vediamo nel cast?

Trama

Il mercante Monsieur de Beauffremont a causa di un naufragio perde tutti i suoi averi in mare, così è costretto a trasferirsi in campagna con i suoi sei figli sperando che possa ritrovare la fortuna. E quel giorno arriva, così l’uomo decide di donare alle sue tre figlie femmine qualcosa di speciale. Ad Anne e Clotilde vanno abiti barocchi, profumi preziosi e scarpe all’ultimo grido, ma la figlia più piccola, Belle, vuole soltanto una rosa rossa. Il padre, per accontentarla, cade nel tranello della Bestia: in cambio della rosa infatti lo fa prigioniero. Belle, sentnedosi responsabile della sorte del padre, allora si sacrifica e prende il suo posto. La Bestia è colpito dal suo coraggio e le risparmia la vita, tenendola prigioniera nel suo castello. Belle, seppur intimorita, capisce che dietro quelle fattezze mostruose si nasconde un passato doloro sul quale cerca di indagare.

Cast

Nel cast de La bella e la bestia del 2014 vediamo nelle vesti della dolce e coraggiosa Belle Lea Seydoux, mentre ad interpretare la Bestia è Vincent Cassel. Il mercante, nonchè padre di Belle, è interpretato da André Dussollier, mentre Perducas è interpretato da Eduardo Noriega. E ancora vediamo Myruam Charleins che interpreta Astrid, Audrey Lamy invece è Anne e Audra McDonald è Madame De Garderobe.

Streaming

Dove vedere il film? La bella e la bestia viene trasmesso ancora una volta in prima serata su Italia 1 sabato 28 novembre 2020 alle ore 21:20. Chi vuole seguire il film in diretta tv può farlo al tasto 6 del telecomando o al tasto 506 per la versione HD. Chi invece vuole seguire in diretta tv può farlo su MediasetPlay.

