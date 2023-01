La Befana vien di notte: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 2 con Paola Cortellesi

La Befana vien di notte è una divertente commedia con Paola Cortellesi in onda su Rai 2 questa sera, 6 gennaio 2023 (giorno dell’Epifania), dalle 21.20. La pellicola del 2018 è diretta da Michele Soavi. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film La Befana vien di notte? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Paola è una maestra di scuola elementare con un segreto da nascondere: bella e giovane di giorno, di notte si trasforma nell’eterna e leggendaria Befana!

A ridosso dell’Epifania, però, viene rapita da un misterioso produttore di giocattoli. Il suo nome è Mr. Johnny e ha un conto da saldare con Paola che, il 6 gennaio di vent’anni prima, gli ha inavvertitamente rovinato l’infanzia. Sei compagni di classe assistono al rapimento e dopo aver scoperto la doppia identità della loro maestra decidono di affrontare, a bordo delle loro biciclette, una straordinaria avventura che li cambierà per sempre. Tra magia, sorprese e risate, riusciranno a salvare la Befana?

La Befana vien di notte: il cast

Protagonisti della commedia di Michele Soavi sono Paolo Cortellesi, nei panni della maestra/Befana Paola e il cattivo Mr. Johnny, interpretato da Stefano Fresi. Ecco l’elenco completo degli attori del cast e i relativi personaggi interpretati:

Paola Cortellesi: Paola / Befana

Stefano Fresi: Giovanni Rovasio / Mr. Johnny

Fausto Maria Sciarappa: Giacomo

Giovanni Calcagno: Igor

Giuseppe Lo Piccolo: Smilzo

Luca Avagliano: Gino

Odette Adado: Emilia

Jasper Gonzales Cabal: Giuseppe

Diego Delpiano: Ivan

Robert Ganea: Leo

Francesco Mura: Riccardo

Cloe Romagnoli: Sveva

Trailer

Ecco il trailer del film La Befana vien di notte, commedia del 2018 con Paola Cortellesi in onda su Rai 2 stasera, 6 gennaio 2023:

Streaming e tv

Dove vedere la Befana vien di notte in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 6 gennaio 2023 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile vedere il film in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.