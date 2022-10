La battaglia di Hacksaw Ridge: trama, cast e streaming del film

Stasera, sabato 29 ottobre 2022, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda La battaglia di Hacksaw Ridge, film del 2016 diretto da Mel Gibson. Racconta la storia vera di Desmond Doss, primo obiettore di coscienza dell’Esercito degli Stati Uniti a ricevere la medaglia d’onore. Del cast del film, che è stato presentato fuori concorso alla 73esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, fanno parte Andrew Garfield, che interpreta Doss, Vince Vaughn, Sam Worthington, Luke Bracey, Hugo Weaving, Ryan Corr, Teresa Palmer e Rachel Griffiths. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il giovane Desmond Doss, cresciuto a Lynchburg, Virginia, è stato educato secondo la fede della chiesa cristiana avventista del settimo giorno e, da quando non ha per poco ucciso accidentalmente suo fratello minore mentre lottavano per gioco, ha una rinforzata credenza nel comandamento sul non uccidere. All’età di 23 anni Desmond soccorre un uomo rimasto ferito mentre riparava la propria vettura portandolo all’ospedale, dove incontra Dorothy Schutte, un’infermiera. I due si innamorano e Desmond le confida il desiderio di intraprendere una carriera medica. Allo scoppio della seconda guerra mondiale Desmond ha intenzione di arruolarsi per aiutare le persone in difficoltà, ma, essendo un obiettore di coscienza, vuole servire l’esercito come soccorritore militare. Suo padre Tom, turbato veterano della prima guerra mondiale, è profondamente irritato dalla decisione del figlio, il quale, prima di partire per Fort Jackson, nella Carolina del Sud, chiede la mano a Dorothy e lei accetta di sposarlo. Doss, posto sotto l’addestramento del sergente Howell, eccelle nelle prestazioni fisiche, ma diventa un emarginato tra i suoi commilitoni quando rifiuta di prendere in mano un fucile e di partecipare alle esercitazioni di sabato. Howell e il capitano Glover tentano di espellere Doss per motivi psichiatrici, ma il loro superiore rifiuta. Il sergente si mette a tormentare Doss sottoponendolo a lavori estenuanti, sperando così di scoraggiarlo e farlo dimettere di sua spontanea volontà. Una notte Doss viene barbaramente pestato dai suoi commilitoni, ma si rifiuta di identificare i suoi aggressori e continua l’addestramento.

La battaglia di Hacksaw Ridge: il cast del film

Abbiamo visto la trama de La battaglia di Hacksaw Ridge, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco completo degli attori con i rispettivi ruoli:

Andrew Garfield: Desmond Doss

Vince Vaughn: Sergente Howell

Sam Worthington: Capitano Glover

Luke Bracey: Smitty Riker

Hugo Weaving: Tom Doss

Ryan Corr: Tenente Manville

Teresa Palmer: Dorothy Schutte

Rachel Griffiths: Bertha Doss

Richard Roxburgh: Colonnello Stelzer

Luke Pegler: Milt “Hollywood” Zane

Ben Mingay: Grease Nolan

Richard Pyros: Randall “Teach” Fuller

Firass Dirani: Vito Rinnelli

Milo Gibson: Lucky Ford

Damien Thomlinson: Ralph Morgan

Robert Morgan: Colonnello Sangston

Nathaniel Buzolic: Harold “Hal” Doss

Streaming e tv

Dove vedere La battaglia di Hacksaw Ridge in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 29 ottobre 2022 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.