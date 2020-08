L’ora della verità, le anticipazioni della seconda puntata in onda il 31 agosto

Su Canale 5 è andata in onda una nuova serie tv, L’ora della verità, una storia andata in onda dapprima in Francia (dove ha riscosso un buon successo in termini di ascolti) e poi in Italia sul canale principale Mediaset. La storia segue le vicende di Clotilde, una donna dal passato difficile costretta ad affrontare alcuni fantasmi. Clotilde ha perso la famiglia quando aveva 15 anni a causa di un terribile incidente di cui è l’unica superstite. Scappata dalla Corsica, Clotilde si è poi rifatta una vita, ha sposato un uomo e ha avuto una figlia. Ma il passato torna a bussare alla sua porta e Clotilde, tornata in Corsica, viene raggiunta da una lettera il cui mittente è sua madre, la donna scomparsa 25 anni prima in quel tragico incidente. Clotilde quindi si metterà alla ricerca della verità. Ma cosa succede nella seconda puntata de L’ora della verità, in onda lunedì 31 agosto 2020 alle ore 21:15 su Canale 5? Vediamo le anticipazioni del secondo episodio.

Tutto su L’ora della verità: trama, cast, streaming, quante puntate

L’ora della verità, le anticipazioni della seconda puntata

In questa seconda puntata, Valentine cade in mare mentre si cimenta in un’arrampicata. In suo soccorso arriva Orsu, un personaggio singolare che abita sull’isola. L’imbracatura della ragazza è stata manomessa, ciò significa che qualcuno ha tentato di ucciderla.

La trama della serie tv L’ora della verità: di cosa parla

Intanto Clotilde trova in casa una collana che apparteneva a sua madre, la ricorda nitidamente in una delle foto che ha conservato e così cerca di ritrovarle. Sarà così che si scoprirà che la madre di Clotilde è ancora viva ed è tenuta prigioniera. Jakob intanto chiederà aiuto a Clotilde riguardo una fotografia ma, quando la donna arriva da lui, di Jakob non c’è più traccia, è scomparso nel nulla insieme alla foto. Intanto, la donna deve correre in ospedale perché Cassanu ha avuto un malore. Stephane assiste all’apertura della bara di Palma. Solo l’esame del dna potrà stabilire se il corpo appartiene a lei.

L’ora della verità vi aspetta lunedì 31 agosto 2020 in prima serata su Canale 5 con la seconda puntata.

Il cast della serie L’ora della verità

Potrebbero interessarti Diaco negativo al tampone dopo la sospensione di Io e te: “Non so quando torneremo” Chi è Mirella Casale, la storia vera che ha ispirato il film La classe degli asini La classe degli asini: trama, cast e streaming del film