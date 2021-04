L’Odissea, su Rai 3 il viaggio di Domenico Iannacone nella disabilità mentale: anticipazioni

Questa sera, 2 aprile 2021, nella ricorrenza del Venerdì Santo e della Giornata Mondiale della consapevolezza dell’autismo, istituita dall’ONU, Rai 3 presenta una serata evento: L’Odissea, un film-documentario di Domenico Iannacone. Ecco tutte le anticipazioni. A più di quarant’anni dalla legge Basaglia e dall’abolizione dei manicomi in Italia, il film-documentario di Domenico Iannacone compie un viaggio spiazzante nel mondo della disabilità mentale. L’Odissea ci conduce per mano nelle vite di Paolo, Fabio, Claudia, Marina, Andrea, gli attori affetti da disagio psichico che animano il Teatro Patologico di Roma diretto da Dario D’Ambrosi.

Un viaggio nel viaggio, la storia di una rappresentazione teatrale che diviene metafora dell’uomo moderno, costretto a combattere contro il destino avverso, superando mille pericoli e affrontando continue sfide. Il travagliato viaggio di Ulisse si rispecchia nelle fatiche dei ragazzi che, oltre alle sfide personali legate alle difficoltà della loro condizione, si sono trovati a subire le restrizioni e l’isolamento imposti dalla pandemia Covid-19. Nel film-documentario, le vicende del racconto omerico s’intrecciano con le esistenze degli attori chiamati a rappresentarlo sulla scena, mettendo a nudo le insicurezze, gli sforzi e le difficoltà di realizzare una rappresentazione così ambiziosa.

Attraverso L’Odissea, Domenico Iannacone accende i riflettori sull’esperienza di chi vive quotidianamente il dramma della malattia mentale, raccontando lo scontro continuo tra fragilità e forza interiore, tra sofferenza e speranza, tra caduta e rinascita, in una suggestiva e illuminante riflessione su quanto in fondo sia labile il confine tra “normalità” e follia. Appuntamento con il documentario L’Odissea su Rai 3, stasera 2 aprile 2021, alle ore 21.20.

Streaming e tv

Dove vedere L’Odissea in diretta tv e live streaming? Il documentario, come detto, va in onda oggi – venerdì 2 aprile 2021 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.

Potrebbero interessarti Via Crucis 2021 con Papa Francesco: tutto quello che c’è da sapere Ciao Darwin A grande richiesta streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi Speravo de morì prima streaming e diretta tv: dove vedere la quinta e sesta puntata