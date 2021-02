L’amore strappato 2 si farà? Le anticipazioni sulla seconda stagione

Ci sarà una seconda stagione (2) di L’amore strappato. Canale 5 in queste settimane ha trasmesso in replica la fiction di grande successo con Sabrina Ferilli in onda in tre puntate, l’ultima delle quali in programma stasera, mercoledì 24 febbraio 2021. La risposta, con ogni probabilità, è no. La miniserie, diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, racconta la storia vera di Angela Lucanto, che nel 1995 da bambina è stata strappata ai suoi genitori per un errore giudiziario.

Raccontando una storia vera, la serie in tre puntate si conclude con il tanto sospirato e agognato lieto fine: Rosa e Rocco ritroveranno Arianna, per cui la famiglia riesce a ricongiungersi dopo anni di battaglie legali. Non avrebbe senso quindi fare un sequel visto che già stasera scopriremo il finale della storia. L’amore strappato 2 dunque non si farà, ma la serie può considerarsi conclusa con la prima e unica stagione. Ora vediamo nel dettaglio la trama dell’ultima puntata in onda stasera.

Anticipazioni ultima puntata

È passato ormai molto tempo da quando Arianna è stata strappata ai suoi genitori che però ricevono il conto dell’istituto in cui la bambina ha vissuto prima di essere adottata. Da quelle carte mamma Rosa trova un indizio da cui partire per mettersi sulle tracce della figlia. Intanto, Rocco cerca un modo per saldare il debito. Le faticose ricerche della donna danno i loro frutti, ma quando Rosa e Rocco sembrano aver trovato Arianna non possono avvicinarla per decisione del Tribunale. Ivan, secondo il finale di stagione de L’amore strappato, si metterà quindi in contatto con la sorella, riaprendo la ferita di un passato doloroso che la ragazza ha cercato di lasciarsi alle spalle con molta fatica. Dopo anni passati nella convinzione che la sua famiglia l’avesse abbandonata, Arianna dovrà affrontare una scelta difficile.

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni e le notizie su L’amore strappato 2, ma dove vedere la fiction in diretta tv e live streaming? La miniserie va in onda in chiaro – gratis – su Canale 5 per tre mercoledì sera consecutivi (10, 17 e 24 febbraio 2021) alle ore 21,20. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (ma bisogna registrarsi) MediasetPlay.it.

