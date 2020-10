L’Allieva 3: anticipazioni trama e cast della quarta puntata, stasera 25 ottobre

Questa sera, domenica 25 ottobre 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda la quarta puntata de L’Allieva 3, l’appassionante serie televisiva con protagonista Alessandra Mastronardi. Al suo fianco Lino Guanciale, che interpreta il caro dottor Claudio Conforti, e Antonia Liskova e Sergio Assisi. Ma quali sono le anticipazioni della quarta puntata? Cosa succederà stasera? Vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni: la trama della quarta puntata

Nel primo episodio di oggi – 25 ottobre 2020 – de L’Allieva 3 dal titolo “Morte di un trapper”, Alice, interpretata da Alessandra Mastronardi, è distrutta per i sospetti sul tradimento di Claudio (Lino Guanciale) e gli restituisce l’anello di fidanzamento, mandandolo su tutte le furie. Per tirarla su, la Wally la coinvolge nel suo progetto segreto e Silvia suggerisce rappresaglie. Intanto un famoso trapper viene ucciso poco prima di un concerto e la difficile perizia viene affidata alla Suprema in persona, che decide di portare Alice con sé. Sandro intravede un’occasione e decide di farsi avanti con Alice, ma non si accorge che Claudio ha visto tutto.

Nel secondo episodio della quarta puntata de L’Allieva 3 dal titolo “Ferro 9”, la reciproca gelosia causa scintille tra Alice e Claudio, ma l’improvviso arresto di Giacomo rimette tutto in discussione. Il fratello di Claudio è accusato dell’omicidio di un industriale in un golf club. Il movente c’è e le indagini di Silvia rivelano ad Alice e alla Suprema insospettate verità sul passato di Giacomo e Claudio. Alice e Claudio si trovano uniti a credere nell’innocenza di Giacomo, anche se tutte le prove sembrano confermare la sua colpevolezza.

L’Allieva 3: il cast

Abbiamo visto le anticipazioni della quarta puntata de L’Allieva 3, ma qual è il cast della serie tv? Presenti – ovviamente – Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale che interpretano rispettivamente Alice Allevi e Claudio Conforti. Poi Antonia Liskova che interpreta la temuta professoressa Andrea Manes, la nuova “suprema” dell’Istituto di Medicina Legale; Giacomo Conforti, il fratello di Claudio, interpretato da Sergio Assisi; il PM Sergio Einardi interpretato da Giorgio Marchesi; Silvia Barni interpretata da Chiara Mastalli; e l’agente Visone interpretato da Fabrizio Coniglio. La professoressa Boschi è interpretata da Giselda Volodi. Nel cast de L’Allieva 3 anche delle new entry: Sandro, interpretato da Stefano Rossi Giordani, e Giulia, interpretata da Giorgia Gambuzza, entrambi nuovi specializzandi. Tornano infine i colleghi di Alice, Lara (Francesca Agostini) e Paolone (Emmanuele Aita), la specializzanda Erika (Claudia Gusmano), il dott. Anceschi (Francesco Procopio), Marco, il fratello di Alice, interpretato da Pierpaolo Spollon e Cornelia, interpretata da Anna Dalton. Per vedere la quarta puntata de L’allieva 3, sintonizzatevi stasera – domenica 25 ottobre 2020 – su Rai 1 a partire dalle ore 21,20.

