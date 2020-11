L’Allieva 3: cosa è successo nella quarta puntata, riassunto

Questa sera, domenica 1 novembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda la quinta puntata de L’Allieva 3, ma cosa è successo nella quarta puntata? Di seguito il riassunto (quello che è successo) dei due episodi della serie tv con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale andati in onda domenica 18 ottobre 2020 su Rai 1.

Nel primo episodio, Morte di un trapper, Alice crede che Claudio l’abbia tradita e questa sensazione la distrugge, così gli restituisce l’anello di fidanzamento. Claudio per quel gesto allora va su tutte le furie. Amareggiata, Alice viene stimolata dalla Wally che la coinvolge in un suo progetto segreto. Un famoso trapper intanto viene ucciso prima di un concerto e la perizia, complicata, viene affidata alla Suprema in persona, che porta Alice con sé. Sandro si fa coraggio e decide di farsi avanti con Alice, inconsapevole di essere osservato dall’occhio attento di Claudio.

Nel secondo episodio, Ferro 9, Claudio e Alice sono comunque gelosi l’uno dell’altra e questo causerà non poche scintille. L’improvviso arresto di Giacomo però rimette tutto in discussione, il fratello è accusato dell’omicidio di un industriale di un golf club. Grazie alle indagini saltano a galla segreti del passato di Giacomo e Claudio. Sia Alice che Claudio sono convinti che Giacomo sia innocente anche se le prove dicono tutt’altro.

Quante puntate

Abbiamo visto cosa è successo nella quarta puntata de L’Allieva 3, ma quante puntate sono previste? In tutto andranno in onda sei puntate da due episodi ciascuna (totale 12 episodi). Il giorno della messa in onda è stato individuato dalla Rai per la domenica sera alle ore 21,20 (durata puntata circa 2 ore). La prima puntata andrà in onda domenica 27 settembre; l’ultima domenica 8 novembre. Ma vediamo la programmazione Rai per L’Allieva 3 (attenzione: la programmazione potrebbe variare):

Prima puntata: domenica 27 settembre 2020, Rai 1 TRASMESSA

domenica 27 settembre 2020, Rai 1 TRASMESSA Seconda puntata: domenica 4 ottobre 2020, Rai 1 TRASMESSA

domenica 4 ottobre 2020, Rai 1 TRASMESSA Terza puntata: domenica 18 ottobre 2020, Rai 1 TRASMESSA

domenica 18 ottobre 2020, Rai 1 TRASMESSA Quarta puntata: domenica 25 ottobre 2020, Rai 1 OGGI

domenica 25 ottobre 2020, Rai 1 OGGI Quinta puntata: domenica 1° novembre 2020, Rai 1

domenica 1° novembre 2020, Rai 1 Sesta puntata: domenica 8 novembre 2020, Rai 1

Tutto su L’allieva 3: trama, cast, streaming

