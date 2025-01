Kung Fu Panda 3: trama, personaggi e streaming del film d’animazione

Stasera, sabato 25 gennaio 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Kung Fu Panda 3, film di animazione del 2016 prodotto dalla DreamWorks Animation e diretto da Jennifer Yuh e Alessandro Carloni. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel mistico Regno degli Spiriti, Oogway viene attaccato e sconfitto dal malvagio Kai il Collezionista, suo antico nemico, che ruba il suo Chi e lo tramuta in un piccolo amuleto di giada. Tuttavia prima di soccombere Oogway avverte Kai che il suo destino è quello di essere sconfitto dal Guerriero Dragone. Kai incurante dei suoi avvertimenti accetta la sfida e utilizza il Chi sottratto ad Oogway per tornare nel Mondo dei Mortali per distruggere tutto ciò che Oogway ha creato e cancellarne il ricordo. Nel frattempo nel Regno dei Mortali, Shifu annuncia a Po e ai Cinque Cicloni il suo ritiro dalla carica di maestro e passa il ruolo di insegnante del Palazzo di Giada a Po. Po non si sente ancora pronto per tale incarico e infatti i suoi tentativi di addestrare i Cinque Cicloni finiscono disastrosamente. Demoralizzato, chiede aiuto a Shifu confidandogli che non vuole prendersi la responsabilità di diventare un maestro. Prima di congedare Po, Shifu gli consiglia di non cercare di cambiare per diventare un insegnante ma cercare di essere solo se stesso, lasciandolo pieno di dubbi. Nel frattempo, Kai giunge finalmente nel Mondo dei Mortali e ordina ai suoi schiavi di giada di trovare gli allievi di Oogway e portarli da lui.

Kung Fu Panda 3: personaggi e doppiatori

Abbiamo visto la trama di Kung Fu Panda 3, ma quali sono i personaggi e doppiatori del film d’animazione in onda su Italia 1? Ecco l’elenco completo:

Fabio Volo: Po

Eros Pagni: Shifu

Francesca Fiorentini: Tigre

Angelo Maggi: Scimmia

Tiziana Avarista: Vipera

Oreste Baldini: Gru

Simone Mori: Mantide

Roberto Draghetti: Kai il Collezionista

Paolo Marchese: Li Shan

Francesco Vairano: Mr. Ping

Dante Biagioni: Oogway

Emanuela Damasio: Mei Mei

Graziella Polesinanti: Nonna Sarah

Gabriele Meoni: Bao

Giampiero Luciani: Dim

Gianluca Cortesi: Sum

Anita Ferraro: Lei Lei

Emidio La Vella: Abbraccione

Streaming e tv

Dove vedere Kung Fu Panda 3 in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – sabato 25 gennaio 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.