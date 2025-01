Kung Fu Panda 2: trama, personaggi e streaming del film su Italia 1

Questa sera, sabato 18 gennaio 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Kung Fu Panda 2, film d’animazione del 2011 prodotto dalla DreamWorks Animation e diretto da Jennifer Yuh. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Antica Cina, quando i pavoni governavano benevoli la città di GongMing. Essi portarono pace e prosperità nella città, inventando i famosi fuochi d’artificio. Ma il loro unico figlio, Lord Shen, vedeva nei fuochi d’artificio un potere molto più oscuro, fin tanto da trasformare ciò che aveva portato colore e gioia, in qualcosa di tenebroso e distruttivo. Disperati per il comportamento del loro figlio, i sovrani consultarono un’anziana divinatrice, la quale gli rivelò che, se Shen avesse continuato per quel sentiero oscuro, sarebbe stato sconfitto da un guerriero nero e bianco. Il malvagio pavone intuì che il guerriero bianco e nero fosse un panda e tentò di cambiare il suo destino ordinando al suo feroce esercito di lupi di uccidere tutti i panda del regno. Poi tornò a casa aspettandosi le lodi dei genitori per aver combattuto contro il destino, invece essi rimasero sconvolti dall’orribile crimine commesso dal figlio e lo bandirono da GongMing per sempre. Prima di lasciare la città, Shen giurò che sarebbe ritornato, e che quel giorno tutta la Cina si sarebbe chinata ai suoi piedi…

Kung Fu Panda 2: personaggi e doppiatori

Abbiamo visto la trama di Kung Fu Panda 2, ma quali sono i personaggi e i loro doppiatori (italiani)? Di seguito l’elenco completo:

Fabio Volo: Po

Eros Pagni: Shifu

Francesca Fiorentini: Tigre

Angelo Maggi: Scimmia

Tiziana Avarista: Vipera

Danilo De Girolamo: Gru

Simone Mori: Mantide

Massimo Lodolo: Lord Shen

Francesco Vairano: Mr. Ping

Roberta Greganti: Divinatrice

Stefano Mondini: capo lupo

Francesco Pannofino: Maestro Bue Infuriato

Franco Mannella: Maestro Croc

Roberto Draghetti: Maestro Rino Tuonante

Alessandro Rossi: Li Shan

Streaming e tv

Dove vedere Kung Fu Panda 2 in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – sabato 18 gennaio 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.