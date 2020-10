Chi è Kris Caraccioli, il giovane siciliano a Chi vuol essere milionario

Questa sera, giovedì 22 ottobre 2020, la nuova puntata di Chi vuol essere milionario sarà aperta dal concorrente Kris Caraccioli, 18enne siciliano (di Licata), che nella scorsa puntata ha risposto correttamente alla domanda da 30 mila euro. Ma chi è Kris Caraccioli? Cosa fa nella vita? Di seguito tutte le informazioni. “Non sono mai andato in televisione, e farlo per la prima volta in un programma come questo era il mio sogno. Ho viaggiato e vissuto un’esperienza nuova su tutti i fronti. Poi ho voluto mettere alla prova le mie conoscenze, le mie capacità; sono uno che non si tira indietro di fronte alle sfide”, le parole del ragazzo riportate da newssicilia.it.

Kris è nato a Ravenna, dove ha trascorso l’infanzia, per poi trasferirsi con i suoi in Sicilia; figlio di un panettiere e di una casalinga, e il più grande di tre fratelli, lo studente, che frequenta l’ultimo anno del Liceo Classico Vincenzo Linares di Licata con voti che sfiorano la media del 10, ha già le idee abbastanza chiare sul domani: dopo il diploma intende iscriversi alla Facoltà di Lettere e Filosofia, realizzarsi in termini lavorativi, girovagare per l’Italia, andare all’estero e avere una famiglia tutta sua.

“Non è facile stare sotto i riflettori e al cospetto di uno come Gerry Scotti. Ma poi mi son detto ‘Quando mi ricapita?’. Lui è proprio come lo vedi in Tv, una persona squisita, e mi sono sentito a mio agio fin da subito. Sia in paese che a scuola mi hanno accolto calorosamente. È stato strano rientrare – ha detto -. Non è una cosa che capita tutti i giorni. Ho anche ricevuto tanti complimenti e in molti hanno fatto il tifo per me. È stato bello. Dietro a Chi vuol essere milionario c’è stato un viaggio che volevo fortemente, un’esperienza con amici e compagni di classe“. In questa avventura Kris è stato infatti accompagnato da Desirèe, Greta e Claudio, che saranno presenti anche stasera (giovedì 22 ottobre 2020) sulle tribune di Chi vuol essere milionario per supportarlo nella sua scalata verso il milione.

