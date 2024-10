Kostas: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata, 3 ottobre

Kostas è la serie in onda questa sera, 3 ottobre 2024, su Rai 1 con la quarta puntata. La serie è ambientata ad Atene e vede come protagonista Stefano Fresi, nei panni di una sorta di Montalbano greco. Siamo nel 2009, Kostas Charitos è a capo della Sezione Omicidi della Polizia di Atene. Vediamo insieme le anticipazioni della puntata di oggi.

Anticipazioni

L’imprenditore di successo Iason Favieros, noto per il suo passato di oppositore politico, si toglie la vita in diretta, segnando il primo di una serie di suicidi che gettano il paese nello sconcerto. A breve distanza di tempo, un secondo evento tragico scuote la nazione: Loukas Stefanakos, un politico all’interno dell’area governativa, segue lo stesso destino di Favieros. Questo secondo suicidio cattura l’attenzione di Kostas, il commissario, spingendolo a trovare una possibile connessione tra le vittime, legata a loro esperienze passate. Kostas si convince che la chiave dell’indagine risieda nel vissuto comune delle vittime e decide di concentrarsi sulla loro storia, in particolare sui legami con il periodo della resistenza politica. Per ottenere maggiori informazioni su questo ambiente complesso, si rivolge a Lambros Zisis, un ex rivoluzionario che può guidarlo nei meandri di quel mondo.

Nel frattempo l’indagine costringe il protagonista a rivivere episodi del passato che lo riportano agli anni della dittatura dei Colonelli e agli eventi del Politecnico di Atene. Questo lo obbliga a confrontarsi con i fantasmi della sua storia familiare, soprattutto con l’ombra del padre, una figura imponente e complicata nella sua vita. Sul fronte personale, mentre Charitos affronta queste indagini, sua figlia Caterina raggiunge un importante traguardo, conseguendo la laurea, mentre Adriana, in un momento di riflessione, decide di ridare slancio alla propria vita cercando nuove opportunità lavorative, pronta a reinventarsi e a riscoprire la sua identità.

Kostas: il cast della serie

Abbiamo visto la trama della quarta puntata di Kostas, ma qual è il cast? Protagonista è Stefano Fresi, nel cast troviamo anche Marco Palvetti, Massimo Mesciulam, Maria Chiara Centorami, Giulio Tropea.