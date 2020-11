Kingsman – Il cerchio d’oro, il film: trama, cast e streaming

Su Rai 2 arriva in prima serata il film sequel di Kingsman, intitolato Il cerchio d’oro, una pellicola del 2017 diretta anche questa volta da Matthew Vaughn e tratto a sua volta dalla miniserie a fumetti The Secret Service (scritta da Mark Millar). Colin Firth, che nel primo film interpretava Harry Hart (Galahad), in questo film figura come produttore esecutivo. Tre anni di differenza tra il primo e secondo film, ma non sembra essere finita qui: pare che il regista abbia intenzione di fare un terzo film andando a completare la trilogia. Vaughn infatti, dopo il secondo film nel 2017, ha spiegato la sua intenzione di realizzare oltre ad un terzo film anche un possibile spin-off con protagonista gli Statesman. Vediamo intanto di cosa parla Il cerchio d’oro.

Trama

Dopo aver sconfitto il perfido Valentine è passato un anno e Eggsy è diventato ufficialmente un membro dei Kingsman, l’associazione d’intelligence privata nata alla fine della Seconda Guerra Mondiale con lo scopo di proteggere il mondo. Eggsy ha preso il nome del suo mentore, Galahad, morto in servizio, e ha una storia d’amore con Tilde, la principessa di Svezia che aveva salvato al termine del primo film. Tornando alla sede dei Kingsman, Eggsy però viene catturato da Charlie Hesketh, che era stato respinto dall’associazione ed era rimasto anche ferito (aveva perso il braccio destro e riportato una lesione alle corde vocali). Dopo un lungo inseguimento, Eggsy riesce a scappare da Charlie e i suoi tirapiedi, non prima però di aver strappato il braccio cibernetico di Charlie, con il quale quest’ultimo riuscirà ad infiltrarsi nei server dei Kingsman attraverso il computer dell’auto di Eggsy. Charlie in realtà fa riferimento a Poppy Adams, leader del più grande cartello di droga al mondo, per cui una volta ottenute le informazioni necessarie partono dei missili che radono al suolo il quartier generale dell’associazione inglese, muoiono tantissimi agenti segreti, inclusa Roxy, la migliore amica di Eggsy. L’unico collega sopravvissuto, Merlino, lo porta a seguire il protocollo e arriveranno a Statesman, la controparte americana dei Kingsman.

La trama e il finale di Kingsman – Il cerchio d’oro

Cast

In questo film vediamo tornare ovviamente il protagonista, Eggsy Unwin, interpretato da Taron Egerton. Al suo fianco vedremo la villain, Poppy, interpretata dalla mitica Julianne Moore. Tra altri attori famosi vediamo anche Channin Tatum che interpreta un agente dello Statesman. Jeff Briges invece è il capo della Statesman, mentre Colin Firth tornerà come Harry Hart. Halle Berry è Ginger, mentre Pedro Pscal è Jack Daniels. Mark Strong torna come Merlin, Sophie Cookson come Roxy e Hanna Alstrom come la principessa Tilde.

Streaming e tv

Dove vedere Kingsman – Il cerchio d’oro? La commedia d’azione va in onda questa sera, lunedì 16 novembre 2020, su Rai 2 alle ore 21:20. Il secondo canale di Viale Mazzini lo troverete al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 502 per la versione HD. Chi invece vuole seguire il film via streaming può farlo tramite sito web o app di RaiPlay.

Potrebbero interessarti Gli orologi del diavolo: cosa è successo nella seconda puntata, il riassunto Kingsman, Il cerchio d’oro: la trama e il finale del film Grande Fratello Vip 2020, le anticipazioni sulla puntata del 16 novembre: concorrenti, ultime news