Killer Elite: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, domenica 16 ottobre 2022, su Sky Cinema Uno dalle ore 21.15 va in onda il film Killer Elite, pellicola del 2011 diretta da Gary McKendry e interpretata da Jason Statham, Robert De Niro, Clive Owen e Yvonne Strahovski. Il film si basa sul romanzo Gli uomini Piuma, del 1991 di Sir Ranulph Fiennes. Vediamo insieme la trama, il cast, il trailer e dove vedere il film su Sky Cinema.

Trama

Il film diretto da Gary McKendry, è ambientato in Inghilterra nel 1980 e racconta la storia di Danny (Jason Statham), un killer professionista che uccide su commissione insieme al suo amico di vecchia data e prezioso consigliere, Hunter (Robert De Niro). I due per svolgere il loro lavoro sono aiutati da una cerchia ristretta di fedelissimi.

A seguito di un’esperienza traumatica, che ha portato Danny a puntare la pistola contro un bambino innocente, l’uomo decide di ritirarsi, chiudere con la sua professione di mercenario ed iniziare una nuova vita, alla ricerca di una serenità mai avuta prima. Si trasferisce nella sua terra natale, l’Australia e va a vivere in una fattoria.

Dopo circa un anno, la cattura del suo amico Hunter, prigioniero di uno sceicco dell’Oman, lo porterà di nuovo sul campo per un’ultima importante missione che lo obbligherà a sottostare ai desideri del miliardario arabo, nel tentativo di salvare l’amico in trappola. L’ex killer infatti, per rimanere in vita e liberare Hunter, dovrà accettare un compito molto difficile: vendicare la morte dei figli dello sceicco, uccisi per mano di alcuni ex membri dei SAS (Servizi Aerei Speciali Britannici) durante la segreta Guerra dell’Oman. La situazione si complica ulteriormente quando Danny scopre che i suoi bersagli sono protetti da una squadra clandestina di uomini senza pietà: i “Feather Men”, guidati dal crudele Spike (Clive Owen). Costretto a riprendere in mano la pistola e tornare in azione, riuscirà Danny a raggiungere il suo obbiettivo?

Killer Elite: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Killer Elite? Protagonisti sono Jason Statham, Robert De Niro, Clive Owen e Yvonne Strahovski. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Jason Statham: Danny Bryce

Clive Owen: Spike Logan

Robert De Niro: Hunter

Dominic Purcell: Davies

Aden Young: Meier

Yvonne Strahovski: Anne Frazier

Ben Mendelsohn: Martin

Adewale Akinnuoye-Agbaje: l’agente

David Whiteley: uomo dell’MI6

Matt Nable: Pennock

Michael Dorman: Jake

Lachy Hulme: Steven Harris

Firass Dirani: Bakhait

Nick Tate: comandante B

Bille Brown: colonnello Fitz

Grant Bowler: capitano James Cregg

Rodney Afif: sceicco Amr

Jamie McDowell: Diane

Simon Armstrong: Gowling

Tim Hughes: maggiore D

Tony Porter: colonnello Z

Streaming e tv

Dove vedere Killer Elite in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 16 ottobre 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.