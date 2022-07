Kilimangiaro Estate: anticipazioni, ospiti e argomenti della puntata di oggi, 31 luglio

Viaggio, ambiente, divulgazione e approfondimento culturale. Stasera, 31 luglio 2022, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda “Kilimangiaro estate”, uno dei programmi più famosi e longevi della televisione italiana. Camila Raznovich viaggia intorno al mondo con ospiti e filmati d’eccezione, per esplorare, capire e divertire. Ma vediamo tutte le anticipazioni sulla puntata di oggi.

Anticipazioni

I territori del Nord dell’Australia, l’isola di Lanzarote nelle Canarie e l’Islanda. Sono alcuni dei luoghi raccontati dai documentari di Kilimangiaro Estate, condotto da Camila Raznovich, in onda questa sera, domenica 31 luglio alle 21.20 su Rai 3. Il primo ospite della serata sarà Dacia Maraini, scrittrice, poetessa, saggista e soprattutto grande viaggiatrice, che presenterà il suo ultimo libro “sguardo in Oriente. La “Strana Coppia” sarà, invece, formata dall’alpinista Hervé Barmasse e dal campione del mondo di apnea Umberto Pelizzari che indagheranno i punti di contatto tra l’esplorazione delle vette alpine e quella degli abissi marini. Infine, le autrici prestate alla telecamera, Floriana Pastore e Maria Iodice, esploreranno il villaggio sommerso di Capodacqua.

Streaming e tv

Dove vedere Kilimangiaro Estate in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – 31 luglio 2022 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet, smartphone e smartTv grazie alla connessione internet.