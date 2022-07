Kilimangiaro Estate: anticipazioni, ospiti e argomenti della terza puntata, 3 luglio

Viaggio, ambiente, divulgazione e approfondimento culturale. Stasera, 3 luglio 2022, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda “Kilimangiaro estate”, uno dei programmi più famosi e longevi della televisione italiana. Camila Raznovich viaggia intorno al mondo con ospiti e filmati d’eccezione, per esplorare, capire e divertire. Ma vediamo tutte le anticipazioni sulla puntata di oggi.

Anticipazioni

Dalle pianure dell’Iran, alla città di Kyoto fino all’isola della Reunion. È il viaggio proposto da “Kilimangiaro Estate”, il programma condotto da Camila Raznovich, in onda questa sera, domenica 3 luglio alle 21.20 su Rai 3. Il primo ospite sarà il Capo della Divisione di Strutture, Meccanismi e Materiali dell’Esa, Tommaso Ghidini, che darà un assaggio di futuro, partendo dal suo ultimo libro: “Homo caelestis, l’incredibile racconto di come saremo”.

Con Silvia Romani, professoressa dell’Università di Milano, studiosa di mitologia, di antropologia e di religioni del mondo classico, si andrà alla scoperta di una donna dal fascino davvero immortale: Saffo. La “Strana Coppia” di questa puntata è formata dal matematico Piergiorgio Odifreddi e dallo storico dell’arte Jacopo Veneziani che esploreranno i punti di contatto tra matematica e arte. Infine, Floriana Pastore e Maria Iodice andrannoalla ricerca dei giganti del mare e faranno “whale watching” al largo della costa ligure.

