Kilimangiaro Estate: anticipazioni, ospiti e argomenti della puntata di oggi, 24 luglio

Viaggio, ambiente, divulgazione e approfondimento culturale. Stasera, 24 luglio 2022, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda “Kilimangiaro estate”, uno dei programmi più famosi e longevi della televisione italiana. Camila Raznovich viaggia intorno al mondo con ospiti e filmati d’eccezione, per esplorare, capire e divertire. Ma vediamo tutte le anticipazioni sulla puntata di oggi.

Anticipazioni

Dalla Sierra Leone ai Caraibi con un filmato di Francesco Malingri, e ancora l’Alaska. Il primo ospite di Camila Raznovich stasera è Michele Pontrandolfo, esploratore e avventuriero che ha percorso le più grandi distese di ghiaccio della Terra. La “Strana Coppia” di questa puntata è, invece, composta da un evoluzionista e un mercante d’arte, Telmo Pievani e Fabrizio Moretti, che esploreranno i punti di contatto tra i loro due universi. Infine, dal desk dei viaggiatori, le autrici prestate alla telecamera Floriana Pastore e Maria Iodice percorreranno il ponte tibetano più lungo del mondo, a Castelsaraceno, in Basilicata.

Streaming e tv

Dove vedere Kilimangiaro Estate in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – 24 luglio 2022 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet, smartphone e smartTv grazie alla connessione internet.