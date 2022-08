Kilimangiaro Estate: anticipazioni, ospiti e argomenti della puntata di oggi, 21 agosto

Viaggio, ambiente, divulgazione e approfondimento culturale. Stasera, 21 agosto 2022, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda “Kilimangiaro estate”, uno dei programmi più famosi e longevi della televisione italiana. Camila Raznovich viaggia intorno al mondo con ospiti e filmati d’eccezione, per esplorare, capire e divertire. Ma vediamo tutte le anticipazioni sulla puntata di oggi.

Anticipazioni

L’ultima puntata della versione estiva del “Kilimangiaro” sarà un omaggio a tutti i viaggiatori della trasmissione, da Gabriele Saluci e Ludovico D Maistre dei Viaggi al Rallentatore, alla biologa marina Mariasole Bianco che si trova alle Seychelles; dai numerosi film maker dal mondo che collaborano col programma, al Cacciatore di Paesaggi Fabio Toncelli, fino alla prestigiosa firma di Yann Arthus- Bertrand che esplora l’Egitto dall’alto. I documentari racconteranno la Norvegia, il Vietnam con immagini dall’alto, l’arcipelago di San Blas, a Panama. Al desk dei viaggiatori, le autrici prestate alla telecamera Floriana Pastore e Maria Iodice ripercorrono le avventure che hanno vissuto in questa edizione dandoci dei consigli pratici sui posti da visitare.

Streaming e tv

Dove vedere Kilimangiaro Estate in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – 21 agosto 2022 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet, smartphone e smartTv grazie alla connessione internet.