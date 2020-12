Kidnap: trama, cast e streaming del film

Stasera, sabato 12 dicembre 2020, alle ore 21,20 (circa) su Rete 4 va in onda Kidnap, film del 2017, diretto da Luis Prieto, con protagonista Halle Berry. Ma qual è la trama? E il cast? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Karla Dyson, mamma divorziata che lavora come cameriera in un piccolo caffè, assiste al rapimento di suo figlio di sei anni mentre si trovavano al parco. La donna vede una donna e un uomo caricare il piccolo nella loro auto, decide così di intraprendere un folle inseguimento pur di riavere suo figlio.

Kidnap: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Kidnap, ma qual è il cast del film in onda oggi su Rete 4? Di seguito l’elenco degli attori principali con i rispettivi ruoli:

Halle Berry: Karla Dyson

Sage Correa: Frankie

Lew Temple: Terry

Jason Winston George: David

Arron Shiver: Bill

Chris McGinn: Margo

Kurtis Bedford: Del

Carmella Riley: Stephanie

Brice Fisher: Tyler

Streaming e tv

Dove vedere Kidnap in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – sabato 12 dicembre 2020 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

