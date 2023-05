Chi è il marito di Katia Noventa? La vita privata della conduttrice ospite a Oggi è un altro giorno

Chi è il marito di Katia Noventa? E’ sposata? Sulla vita privata della conduttrice ospite a Oggi è un altro giorno si hanno poche notizie. Sappiamo però che dal 1993 al 2000 è stata la compagna di Paolo Berlusconi, successivamente è stata legata al giornalista Michele Cucuzza, fino al 2001.

“Con Paolo sono stata bene. Erano anni belli. Milano era piena di vita. Era un mondo diverso. Siamo in ottimi rapporti”, ha detto a Oggi è un altro giorno. Nel 2019 ha dichiarato in più occasioni di essere single. Non ha figli, ma un nipote.

Chi è

Abbiamo visto la vita privata di Katia Noventa, la conduttrice ospite a Oggi è un altro giorno nella puntata del 19 maggio 2023, ma cosa sappiamo su di lei? Katia Noventa (Padova, 24 novembre 1966) è una giornalista, conduttrice televisiva, politica ex modella. Laureata in pedagogia e giornalista, inizia la carriera di indossatrice sia in Italia sia all’estero. Negli anni successivi prosegue principalmente la carriera di modella e come testimonial per grandi nomi della moda come Valentino, Blumarine, Versace, Armani, Fausto Sarli, Luciano Soprani, Renato Balestra, Mariella Burani e Raffaella Curiel.

Nel 1988 Katia Noventa inizia la sua carriera televisiva con Mike Bongiorno nel programma Telemike. Dal 1992 al 1994 affianca Fiorello nella conduzione del programma itinerante di Italia 1 Karaoke, mentre dal 1995 al 1996 conduce Re per una notte con Gigi Sabani. Nel 1996-1997 conduce e realizza interviste all’interno del contenitore Planet su Italia 1.