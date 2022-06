Kate e Leopold: trama, cast e streaming del film

Stasera, sabato 11 giugno 2022, alle ore 21,20 su La7 va in onda Kate e Leopold, film del 2001 diretto da James Mangold con Meg Ryan e Hugh Jackman. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Leopold è un affascinante gentiluomo dell’Ottocento, terzo Duca di Albany, scapolo e nobile decaduto in cerca di una moglie facoltosa per cambiare le sorti della sua famiglia. Egli ha un rapporto conflittuale con lo zio per le loro divergenze d’idee: mentre lo zio di Leopold disprezza i “nuovi ricchi”, coloro che si sono fatti dal niente con invenzioni che hanno migliorato la vita di tutti, il nipote li ammira e intende essere uno di loro. Leopold è infatti l’inventore dell’ascensore (che però esisteva già nella antica Roma). Durante un comizio alla costruzione del ponte di Brooklyn, Leopold nota un uomo intento a fare foto con una macchina fotografica moderna, un’invenzione anacronistica per la sua epoca rispetto infatti ai modelli ottocenteschi. Quando torna a casa, lo zio, il Duca d’Albany, organizza una festa invitando le possibili candidate al ruolo di futura moglie di Leopold. Prima di dire il nome della sposa, Leopold scopre di nuovo il misterioso uomo intento a fotografare alcuni oggetti e lo segue. L’uomo sta per gettarsi dal ponte di Brooklyn e Leopold, con l’intenzione di salvarlo, lo afferra per una mano, ma cadono insieme e vengono catapultati nella New York dei giorni nostri, frenetica e caotica. Il duca di Albany scopre che è andato avanti nel tempo e l’uomo che lo ha portato in quella città si chiama Stuart. Grazie a Stuart, Leopold conosce la vicina di casa ed ex fidanzata di lui, Kate McKay, che è in lite perenne con Stuart. L’uomo spiega a Leopold come stanno le cose e gli parla del suo ritorno a casa, la settimana dopo. Essendo Leopold il presunto inventore dell’ascensore, quando lui giunge ai giorni nostri tutti gli ascensori della città smettono di funzionare e, il mattino seguente, Stuart cade dentro uno di essi e viene ricoverato in ospedale e poi portato nell’ospedale psichiatrico perché tutti erano convinti che avesse cercato di suicidarsi. Dopo un breve periodo di conflittualità con lei, Leopold fa litigare Kate con J.J., il suo capo e colui che dovrebbe darle una promozione e, grazie a una lettera e a una cenetta romantica, le confessa il suo amore. Nel frattempo, il fratello di Kate, Charlie, torna da un convegno di attori e fa amicizia con Leopold che lo aiuta a conquistare la ragazza dei suoi sogni.

Kate e Leopold: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Kate e Leopold, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Meg Ryan: Kate McKay

Hugh Jackman: Leopold

Liev Schreiber: Stuart Besser

Breckin Meyer: Charlie McKay

Natasha Lyonne: Darci

Bradley Whitford: J.J. Camden

Paxton Whitehead: zio Millard

Philip Bosco: Otis

Stephanie Sanditz: Gretchen

Monique Gabriela Curnen: Monica Martinez

Streaming e tv

Dove vedere Kate e Leopold in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 11 giugno 2022 – alle ore 21,20 su La7. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.