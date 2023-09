K-19: trama, cast e streaming del film su La7

K-19 è il film in onda su La7 questa sera, domenica 17 settembre 2023, alle ore 21.15. Una pellicola del 2002 diretta da Kathryn Bigelow. Film indipendente, con protagonisti Harrison Ford e Liam Neeson, ispirato ai fatti realmente accaduti al sottomarino nucleare russo K-19, il primo equipaggiato con missili nucleari balistici, varato nel 1959. L’incidente del K-19, ritenuto dall’URSS un fallimento, venne coperto dal segreto militare e tenuto nascosto all’opinione pubblica per un trentennio, fino alla caduta del Muro di Berlino del 1989. Vediamo insieme la trama e il cast.

Trama

Anni Sessanta. Un sottomarino sovietico di nuova produzione viene inviato a sperimentare il lancio di una testata nucleare. Il natante ha qualche problema di costruzione e l’equipaggio non è dei più preparati. È per questo che il timone viene affidato a un comandante inviato da Mosca (Ford) che fa passare al ruolo di comandante in seconda il precedente responsabile (Neeson). I due hanno diverse concezioni del dovere e il conflitto esplode quando si verifica una perdita nel nucleo radioattivo che fa da propulsore al mezzo.

K-19: il cast

Qual è il cast del film K-19? Troviamo grandi attori come Harrison Ford e Liam Neeson. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Harrison Ford: comandante Alexei Vostrikov

Liam Neeson: comandante Mikhail Polenin

Peter Sarsgaard: tenente Vadim Radtchenko

Steve Nicolson: vice-comandante Yuri Demichev

Joss Ackland: maresciallo Zelentsov

John Shrapnel: ammiraglio Bratyeev

Donald Sumpter: ufficiale medico Gennadi Savran

Tim Woodward: vice-ammiraglio Konstantin Partonov

Shaun Benson: Leonid Pashinski

Tygh Runyan: Maxim Portenko

Streaming e tv

Dove vedere K-19 in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 17 settembre 2023 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.