Chi è Justine Mattera, l’ex moglie di Paolo Limiti ospite a Oggi è un altro giorno

Chi è Justine Mattera, l’ex moglie di Paolo Limiti ospite a Oggi è un altro giorno nella puntata del 2 maggio 2023? Justine Elizabeth Mattera (New York, 7 maggio 1971) è una showgirl, attrice, conduttrice tv e cantante statunitense, naturalizzata italiana. Proveniente da una famiglia di origini italiane, dopo la laurea in Letteratura italiana e inglese alla Stanford University, nel 1994 si trasferisce a Firenze per specializzarsi in Lingua e letteratura italiana e Storia dell’arte all’Università degli Studi di Firenze.

Per mantenersi inizia a lavorare come modella e cubista, ed è in una discoteca toscana che viene notata dal produttore e DJ Joe T. Vannelli. Justine inizia così a collaborare con Vannelli in alcune produzioni e nel 1995 incidono il singolo Feel It, che, con 24 000 copie vendute, si piazza al secondo posto della hit parade italiana; fa seguito la canzone Baby Hold On. Entrambi i singoli sono lanciati sotto lo pseudonimo JT Company. Nell’autunno del 2000, con il nome di Justine, danno luce al singolo Bidibodi, lanciandosi nello stile della italodance e scalando le classifiche dance di tutta Europa. Trasferitasi a Milano, incontra il conduttore e autore Paolo Limiti che, dopo avere notato la sua complessiva somiglianza con Marilyn Monroe, la vuole come showgirl nelle varie edizioni di Ci vediamo in TV, dal 1996 al 2003.

Dal 1999 al 2001 Justine Mattera conduce su TMC2 il programma di viaggi Come Thelma & Louise e nel 2002 Urlo su GAY.tv. Nel 2002 gira con James Keach il film per la televisione, per la NBC, Submerged. Inoltre dal 2003 conduce, con Joe T. Vannelli, su Radio Deejay il programma radiofonico Slave to the Rhythmn. Debutta a teatro nella stagione 2003/2004 con il musical Victor/Victoria per la regia di Claudio Insegno.

Nel 2006 torna in TV come concorrente del reality show La fattoria, dove si classifica terza, mentre nel 2007 debutta sul grande schermo come una delle interpreti femminili del nuovo film di Abel Ferrara intitolato Go Go Tales. Nella stagione 2008-2009 è in tournée teatrale come protagonista della commedia musicale Chiedimi se voglio la luna, tratto da Paul Emelion e diretto da Claudio Insegno e nello spettacolo Sex and Italy di Pier Francesco Pingitore. Nel gennaio 2009 gira un cortometraggio noir affiancata dal David di Donatello 2003 Ernesto Mahieux intitolato Al di là della porta, per la regia di Luca Cestari.

Il 26 febbraio 2010 Justine Mattera esce nelle sale cinematografiche italiane il film Alta Infedeltà, regia di Claudio Insegno, che la vede protagonista accanto a Pino Insegno e Biagio Izzo. Nel 2010 è in scena al Salone Margherita di Roma con la commedia musicale Nel blu dipinto di blu…la storia continua per la regia di Claudio Insegno. L’anno successivo è nel cast della commedia giallorosa Attenti a quei due, per la regia di Giuliano Capuano. Da aprile 2011 conduce Tribute Band Show sul canale satellitare La3. Da gennaio 2012 è di nuovo a teatro con la commedia musicale Tre cuori in affitto.

Vita privata

Come detto, Justine Mattera è stata con Paolo Limiti: il matrimonio è durato 2 anni, dal 2000 al 2002. Successivamente (2009) si è unita in matrimonio con l’imprenditore Fabrizio Cassata, dal quale ha avuto due figli: Vivienne Rose e Vincent. Paolo Limiti “mi ha lasciato un mestiere, una professione”, ha raccontato. Poi ha spiegato: “Sono molto riconoscente. Lui era così intelligente, era come il sole. Quando ti toglieva lo sguardo, c’era il gelo. Io volevo stare in quel sole lì. Ogni giorno imparavo qualcosa”. Qualche tempo fa avevano invece destato scalpore alcune confessioni piccanti di Justine Mattera legate all’intimità con Paolo Limiti. “La nostra prima notte di nozze? Eravamo in nave, io gli dissi: ‘Paolo, metto solo due gocce di profumo e vengo subito a letto’. Ricordo che lui era davvero terrorizzato…”. La fine del matrimonio sarebbe stata causata dal fatto che Justine voleva figli, mentre Paolo non ne voleva.