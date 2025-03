Jurassic World: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, giovedì 13 marzo 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Jurassic World, film del 2015 diretto da Colin Trevorrow. Quarto capitolo della serie cinematografica di Jurassic Park, ispirata dal romanzo omonimo di Michael Crichton, il film è rimasto in development hell per tredici anni. La distribuzione era prevista per il 4 giugno 2014, ma la sua uscita è stata rimandata al 12 giugno 2015 a causa di divergenze tra gli Universal Studios e gli sceneggiatori. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Ventidue anni dopo l’incidente al Jurassic Park, il sogno di John Hammond è diventato realtà. Isla Nublar dispone finalmente di un parco a tema completamente funzionante con migliaia di ingressi al giorno: il Jurassic World, fondato dalla InGen con l’appoggio del magnate Simon Masrani, proprietario della Masrani Global, che ha ricevuto l’incarico di portare avanti il progetto da Hammond stesso, poco prima della sua morte. In occasione delle vacanze di Natale, il giovane Gray Mitchell e suo fratello maggiore Zach vengono mandati in viaggio dai genitori, prossimi al divorzio, sull’isola per passare le vacanze in compagnia della zia Claire, capo responsabile del parco. Quest’ultima però è troppo occupata dal lavoro, quindi affida i nipoti a Zara, la sua assistente. Sebbene a partire dal 2005, anno di apertura del Jurassic World, gli incassi siano sempre stati elevati, nel corso del tempo vengono registrati cali nelle vendite, in quanto ormai il mondo si è abituato all’esistenza dei dinosauri, e per contrastare questo andamento, Claire e i genetisti della InGen, guidati dal dottor Henry Wu, creano una nuova specie di dinosauro combinando il DNA di vari predatori preistorici con quelli di altri animali.

Jurassic World: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Jurassic World, ma qual è il cast completo del film in onda stasera su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Chris Pratt: Owen Grady

Bryce Dallas Howard: Claire Dearing

Omar Sy: Barry Sembène

Vincent D’Onofrio: Vic Hoskins

Jake Johnson: Lowery Cruthers

Lauren Lapkus: Vivian Krill

Ty Simpkins: Gray Mitchell

Nick Robinson: Zach Mitchell

BD Wong: Dott. Henry Wu

Irrfan Khan: Simon Masrani

Judy Greer: Karen Mitchell

Brian Tee: Katashi Hamada

Katie McGrath: Zara Young

Andy Buckley: Scott Mitchell

Streaming e tv

Dove vedere Jurassic World in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera, giovedì 13 marzo 2025, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.