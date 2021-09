Jumanji 2 – Benvenuti nella giungla: trama, cast, trailer e streaming del film

Jumanji – Benvenuti nella giungla è il film in onda questa sera, lunedì 20 settembre 2021, su Rai 2 in prima serata dalle 21.20. Si tratta di una pellicola del 2017 diretta da Jake Kasdan, sequel del cult del 1995 basato sull’omonimo racconto del 1981 di Chris Van Allsburg. Protagonisti sono Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Jumanji – Benvenuti nella giungla? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Quattro liceali in punizione trovano una vecchia console per videogiochi nei seminterrati della scuola. Incuriositi dal gioco vintage ambientato nella selvaggia giungla di Jumanji, si prendono una pausa dalle pulizie e iniziano la partita. Una volta premuto il tasto start, i ragazzi scoprono con orrore di essere stati risucchiati dentro al gioco, e per di più con le sembianze adulte degli avatar selezionati. Il secchione del gruppo ci guadagna la prestanza fisica dell’esploratore Smolder Bravestone (Dwayne Johnson), mentre l’atleta tutto muscoli deve adattarsi alle gambe corte e alla mente galoppante dello zoologo Franklin “Moose” Finbar (Kevin Hart).

E se la ragazza timida e riservata si ritrova con addosso gli abiti succinti della letale guerriera Ruby Roundhouse (Karen Gillan), alla bella della scuola tocca abituarsi a quelli extra large del grassoccio professor Shelly Oberon (Jack Black). I quattro scoprono presto di essere finiti in una folle prova di sopravvivenza, dove l’unico modo per tornare alla realtà è portare la pedina del giocatore – l’avatar in questo caso – alla vittoria. Guai a innescare il game over, o si rischia di restare bloccati nella giungla come Alan Parrish vent’anni prima. Si tratta infatti del sequel di Jumanji, il celebre film di Joe Johnston del 1995 che vedeva protagonista Robin Williams.

Jumanji – Benvenuti nella giungla: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Jumanji 2 – Benvenuti nella giugnla, ma qua è il cast del film? La pellicola è diretta da Jake Kasdan. Protagonisti sono Dwayne Johnson, Jack Black, Karen Gillan, Kevin Hart, Nick Jonas, Rhys Darby, Bobby Cannavale, Alex Wolff, Ser’Darius William Blain, Madison Iseman, Marin Hinkle, Maribeth Monroe e Missi Pyle. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Dwayne Johnson: dott. Smolder Bravestone

Jack Black: prof. Sheldon “Shelly” Oberon

Kevin Hart: Franklin “Topo” Finbar

Karen Gillan: Ruby Roundhouse

Nick Jonas: Jefferson “Idrovolante” McDonough

Rhys Darby: Nigel

Bobby Cannavale: Russell Van Pelt

William Tokarsky: Trader

Alex Wolff: Spencer Gilpin

Madison Iseman: Bethany Walker

Ser’Darius Blain: Anthony “Fridge” Johnson

Morgan Turner: Martha Kaply

Marc Evan Jackson: preside Bentley

Tim Matheson: signor Vreeke

Colin Hanks: Alex Vreeke adulto

Maribeth Monroe: insegnante

Missi Pyle: coach Webb

Carlease Burke: prof.ssa Mathers

Marin Hinkle: madre di Spencer

Streaming e tv

Dove vedere Jumanji 2 – Benvenuti nella giungla in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – lunedì 20 settembre 2021 – alle ore 21,20 su Rai 2 (canale 2 del digitale terrestre, 502 in HD). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.