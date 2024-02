Chi è Jori Delli, la fidanzata di Fred De Palma, il cantante in gara a Sanremo 2024

Fred De Palma ha una fidanzata? La risposta è sì. Una domanda che molti si stanno ponendo vedendo il Festival di Sanremo 2024, dove Fred De Palma è uno dei cantanti in gara. La sua fidanzata è Jori Delli. Classe 1995, è una modella e influencer di origine albanese, nata a Mestre e cresciuta a Quarto d’Altino, in provincia di Venezia. La ragazza è nota al pubblico del piccolo schermo per essere uno dei volti noti di Sportitalia, dove ha partecipato alla trasmissione dedicata al calciomercato come una delle ragazze del privè.

Da tempo le indiscrezioni sulla loro relazione si susseguivano, e alla fine è arrivata l’attesa conferma. Fred De Palma e Jori Delli hanno pubblicato su Instagram quattro foto nelle quali prima si guardano negli occhi, poi si scambiano un bacio. Infine, il cantante abbraccia la sua fidanzata. In questo modo hanno ufficializzato il loro fidanzamento.

Prima della relazione con Fred De Palma, Jori Delli era finita sotto i riflettori per la storia d’amore con il calciatore Simone Camolese, figlio di Giancarlo Camolese, che tra le altre squadre ha allenato anche il Torino e il Vicenza. Nota influencer, ha centinaia di migliaia di follower su TikTok, su Instagram è seguita da oltre 500mila follower.

In passato Fred De Palma è stato fidanzato con l’attrice Beatrice Vendramin. La scorsa estate però i due si sono lasciati, come ha raccontato lei: “Ciao ragazzi, io e Fred non stiamo più insieme da un po’. Siete sempre tanto carini con me, ma ogni sera ricevo video di lui con ragazze diverse e preferirei non sapere cosa accade della sua vita privata. Vi ringrazio tanto per essere sempre così premurosi con me”.