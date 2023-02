Perché Jore ha abbandonato la scuola di Amici: il motivo dell’addio

Perché Jore ha abbandonato la scuola di Amici nei giorni scorsi? Nel daytime del talent show, andato in onda venerdì 17 febbraio 2023, è stato mostrato il momento nel quale il cantante, uno degli ultimi ad essere entrato a far parte della scuola, ha abbandonato la casetta. Il suo banco era comunque a rischio: nell’ultima puntata del programma Rudy Zerbi aveva chiesto alla produzione la possibilità di sostituire uno dei suoi allievi, tra cui Jore, con Mezkal.

Al termine del pomeridiano è comparsa una scritta: “Jore ha deciso di abbandonare la scuola per motivi personali”, poi è stato mostrato il momento nel quale il cantante salutava i suoi, ormai ex, compagni d’avventura. Jore ha abbracciato tutti, sorridente, poi è stato aiutato e accompagnato alla porta da Mattia Zenzola.

Streaming e TV

Abbiamo visto perché Jore ha lasciato Amici, ma dove vedere tutte le puntate in diretta tv e in streaming? Appuntamento ogni domenica alle ore 14 su Canale 5 per la nuova edizione del talent di Maria De Filippi. Se non siete a casa potete recuperare la puntata in qualsiasi momento su Mediaset Play grazie alla funzione on demand.