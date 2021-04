Joker – Wild card: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Joker – Wild card è il film in onda questa sera, sabato 24 aprile 2021, in prima serata su Sky Cinema Uno dalle 21.15. La pellicola del 2015 diretta da Simon West è basata sul romanzo Calore (Heat), scritto nel 1985 da William Goldman. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Joker – Wild card? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Las Vegas. Nick Wild (Jason Statham), ex ufficiale della marina statunitense e dipendente dal gioco d’azzardo, ha deciso di impiegare le proprie abilità nel combattimento diventando la guardia del corpo dei ricchi che decidono di frequentare i casinò della città del peccato. L’obiettivo di Nick è di lasciare Las Vegas con 500.000 dollari in tasca e ricominciare una nuova vita in Corsica.

Mentre si occupa di proteggere il suo nuovo cliente, il giovane Cyrus Kinnick (Michael Angarano), il bodyguard riceve una richiesta d’aiuto da Holly (Dominik Garcia-Lorido), una sua amica che fa l’escort di professione. La donna, secondo la trama di Joker – Wild card, che è stata violentata e picchiata da tre uomini sconosciuti in una stanza d’albergo la sera prima, vuole che Nick trovi i nomi dei responsabili per potersi vendicare. Ma ben presto l’uomo scopre che il sadico stupratore di gruppo è proprio Danny DeMarco (Milo Ventimiglia), il figlio di un potente gangster della città. Inizia così un’efferata lotta contro la criminalità organizzata, che potrebbe mandare all’aria per sempre i piani di Nick.

Joker – Wild card: cast completo e trailer

Ma qual è il cast completo del film Joker Wild card, stasera su Sky Cinema Uno dalle 21.15? La pellicola è il remake del film del 1986 Black Jack (Heat) con Burt Reynolds. Tra gli attori protagonisti troviamo Jason Statham, Sofia Vergara, Stanley Tucci, Milo Ventimiglia, Angela Kerecz, Anne Heche, Michael Angarano, Matthew Willig, Jason Alexander e Max Casella. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati, a seguire il trailer ufficiale in italiano:

Jason Statham: Nick Wild

Michael Angarano: Cyrus Kinnick

Dominik García-Lorido: Holly

Milo Ventimiglia: Danny DeMarco

Sofía Vergara: DD

Stanley Tucci: Baby

Hope Davis: Cassandra

Max Casella: Osgood

Jason Alexander: Pinky

Anne Heche: Roxy

Chris Browning: Tiel

Streaming e tv

Dove vedere Joker – Wild card in diretta tv e live streaming? Il film va in onda oggi – sabato 24 aprile 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema Uno. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma – riservata agli abbonati Sky – SkyGo e su NOW.

