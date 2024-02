Chi sono i figli di John Travolta, ospite al Festival di Sanremo 2024

Chi sono i figli di John Travolta, ospite al Festival di Sanremo 2024? L’attore negli anni novanta si è sposato ben due volte con l’attrice Kelly Preston, conosciuta sul set del film Gli esperti americani. Perché due matrimoni? La prima cerimonia, officiata il 5 settembre 1991 da un ministro della chiesa di Scientology, non fu riconosciuta valida sul piano legale; la seconda, questa volta legalmente valida, fu officiata nel corso dello stesso mese. Dal loro matrimonio sono nati tre figli: Jett (1992-2009), Ella Bleu (2000) e Benjamin (2010). La figlia Ella debutta nel mondo del cinema nel 2010, al fianco del padre nel film Daddy Sitter.

Tragica invece la fine del primo figlio di John Travolta, Jett. Il 2 gennaio 2009, mentre è in vacanza con la famiglia alle Bahamas, il ragazzo, sedicenne, muore per cause non ben precisate (forse un attacco cardiaco o una convulsione epilettica). La famiglia ha poi dichiarato che Jett soffriva della sindrome di Kawasaki, una malattia che provoca l’infiammazione dei vasi sanguigni nei bambini e che, in forma grave, può causare seri problemi al cuore. Molti accusarono Travolta di non aver mai ammesso che il figlio fosse autistico, cosa per cui in passato era stato criticato anche dal Sunday Telegraph e dall’Hollywood Interrupted, ma l’attore ha sempre smentito. Il 10 aprile 2006 la Hollywood Interrupted aveva chiesto pubblicamente alla coppia di curare il figlio privatamente e la moglie Kelly Preston aveva confermato l’autismo del figlio. L’anno dopo, il fratello Joey ha prodotto un documentario sull’autismo.

Nel 2020 poi un altro lutto ha colpito la famiglia di John Travolta, che vedremo stasera al Festival di Sanremo 2024: la morte della moglie Kelly Preston a causa di una lunga malattia. La donna era malata da tempo e lottava ormai da anni contro un tumore al seno.