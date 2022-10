Jiu Jitsu: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, venerdì 21 ottobre 2022, su Sky Cinema Uno va in onda il film Jiu Jitsu, pellicola del 2020 diretta da Dimitri Logothetis, con protagonista Nicolas Cage. Un avvincente action movie in cui un guerriero affetto da una grave amnesia viene riaddestrato a combattere per sconfiggere un pericoloso alieno e salvare la Terra. Vediamo insieme la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Jiu Jitsu.

Trama

Ogni sei anni, un antico ordine di esperti combattenti di Kiu Kitsu affronta un temibile invasore alieno in una battaglia per la Terra. Quando l’eroe di guerra e maestro combattente Jake Barnes si rifiuta di affrontare Brax, l’indomabile leader degli invasori, il futuro dell’umanità è in bilico. Ferito e affetto da una grave amnesia, Jake viene catturato da una squadra militare aliena prima di essere salvato da Wylie e da una squadra di combattenti. Solo recuperando la memoria e riacquistando le sue forze, Jake potrà impegnarsi per salvare ancora una volta il destino dell’umanità.

Jiu Jitsu: il cast e il trailer del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Jiu Jitsu? Protagonisti sono Nicolas Cage, Alain Moussi, Frank Grillo, JuJu Chan, Tony Jaa. Vediamo ora il trailer del film in onda su Sky Cinema.

Streaming e tv

Dove vedere Jiu Jitsu in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 21 ottobre 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.